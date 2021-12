Caudan : les salariés de la fonderie de Bretagne rongent leur frein

Le temps est de plus en plus long pour les salariés de la fonderie de Bretagne, à Caudan. Le groupe Renault avait annoncé vouloir vendre l'usine en mars dernier, et neuf mois plus tard, il n'y a toujours pas de repreneur. Depuis ce mercredi 8 décembre, s'est ajouté l'activité partielle: l'usine est à l'arrêt à cause d'une pénurie de composants électroniques.

Je ne souhaite à aucun salarié de vivre ce que l'on vit en ce moment, c'est de la torture psychologique

- Maël le Goff, secrétaire du syndicat CGT Fonderie de Bretagne

"C'est de la perte de salaire, c'est un horizon qui est bouché, et c'est surtout une trahison du groupe Renault qui nous avait repris en 2009, lâche Maël le Goff, et qui maintenant essaye de nous jeter par tous les moyens possibles."

"Sans repreneur, qu'est ce que l'on va devenir ?" - Reportage à la fonderie de Bretagne Copier