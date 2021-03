Cauterets : le bilan de ces vacances d'hiver est "contrasté" estime le directeur commercial de la station

"Le bilan est contrasté", et même "paradoxal", estime Vincent Doutres, le directeur commercial de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. La station bigourdane a attiré du monde, "jusqu'au dernier jour" de ces vacances d'hiver, précise-t-il. Mais rien à voir avec les vacances d'hiver habituelles, avant la crise sanitaire. L'absence de ski alpin a tout de même pesé, malgré la diversification des activités sur place.

Un taux d'occupation de 50 à 60%

Sur les quatre semaines de vacances, le taux d'occupation des logements à Cauterets a atteint les 50 à 60%. "On a du monde qui est venu se balader, c'est super", raconte Vincent Doutres. Des fidèles, des locaux mais aussi des "excursionnistes", des vacanciers qui viennent pour la journée.

Un bon chiffre mais loin des presque 90% parfois sur cette période à Cauterets. Et surtout, il ne faut pas oublier les centaines de saisonniers qui n'ont pas pu travailler pendant ce mois de février, rappelle le directeur commercial de la station.

Le ski alpin permet de faire vivre quelques centaines d'habitants du village - Vincent Doutres, responsable commercial de Cauterets

La situation reste compliquée dans les stations de ski

Ce plutôt bon bilan ne doit pas occulter "la situation qui est encore compliquée pour pas mal d'interlocuteurs en montagne et sur Cauterets notamment", tient à rappeler Vincent Doutres. "C'est vrai qu'il y a eu du monde et tant mieux, on a passé de bonnes vacances, on est contents mais que ça ne cache pas la situation critique en station, que ce soit les stations d'altitude qui ont encore plus souffert que les villages comme Cauterets qui ont la chance d'avoir déjà une diversification naturelle d'activités", ajoute-t-il, "malgré tout, le ski alpin permet de faire vivre quelques centaines d'habitants du village".