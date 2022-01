Vente de CBD, suspension temporaire de l'interdiction de vente

Les vendeurs de CBD gagnent une manche dans leur match contre le gouvernement. Le Conseil d'Etat suspend temporairement l'interdiction de vente de fleurs et de feuilles du chanvre, la molécule non-psychotrope du cannabis, et qui avait été décidée par le gouvernement.

Un doute sérieux

Il y avait 400 boutiques de CBD (ou cannabidiol) début 2021 en France, il y en a aujourd’hui quasiment quatre fois plus. Le chiffre d'affaire du secteur est estimé par la profession à un milliard d'euros, dont les deux-tiers tirés de la commercialisation des fleurs et feuilles brutes du chanvre, produits jusqu'ici interdits par le gouvernement français, mais dont l'interdiction a été levée lundi 24 janvier 2022 par le Conseil d'Etat.

Le juge des référés du Conseil d’Etat estime "qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné"

En effet, selon le magistrat, "il n’apparaît pas, au terme de l’instruction contradictoire et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique, que les fleurs et feuilles de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction totale et absolue"

On gagne une bataille mais pas la guerre

Selon Franckie Rugolo, le créateur de la marque CBD Shop France, cette décision est une nouvelle victoire contre le gouvernement français qui, dit-il, doit appliquer la règlementation européenne en la matière. Mais cette suspension reste provisoire, car elle ne préfigure pas la décision sur le fond, cette fois, des magistrats du Conseil d'Etat qui avait été saisi en urgence par les revendeurs de produits CBD.

Sur les étagères de ces échoppes se côtoient également huiles, confiseries et produits cosmétiques à base de CBD, ce "cannabis light" aux vertus présentées comme relaxantes et qui séduit de plus en plus de consommateurs.

En Corse, on compte une dizaine de ces boutiques dont 2 à Ajaccio et une à Corte sous l’enseigne CBD Shop France. Comme la plupart des boutiques ouvertes en France, ces commerces avaient décidé de braver l'interdiction décidée par la France fin décembre.

De la tisane aux bombons en passant par les huiles ou le chocolat... - CBD Shop France