CBD : le Conseil constitutionnel valide l'interdiction de la vente de fleurs et feuilles de chanvre

C'est un coup dur pour les professionnels du CBD qui perdent depuis le début de cette année entre 50 et 70% de leurs chiffres d'affaires avec cette décision. Le Conseil constitutionnel valide ce vendredi l'interdiction de la vente de fleurs et feuilles de chanvre.

Les professionnels lorientais du CBD que nous avons rencontré cette semaine ne vont pas retrouver le sourire. Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée le 14 décembre 2021 par les producteurs de cannabis et par l’Association française des producteurs de cannabinoïdes (AFPC). Et ce vendredi, les Sages ont validé l'arrêté du gouvernement qui interdit la vente de fleurs et feuilles de chanvre qui représente plus de la moitié de leurs chiffres d'affaires.

La bataille juridique se poursuit : le 14 janvier prochain, le Conseil d'Etat se prononcera sur un référé liberté déposé cette fois par l'Union des professionnels du CBD.

Dans l'agglomération de Lorient, 25 magasins de CBD ont ouvert depuis deux ans dont une quinzaine dans le centre-ville. Les professionnels sont inquiets pour leur avenir à court terme mais s'inquiètent aussi de voir certains clients repartir vers des filières et produits illégaux.