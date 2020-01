CCAS de Belfort : convoquée par sa direction pour avoir refusé d'utiliser son téléphone portable

Belfort, France

Une trentaine de salariés du Grand Belfort se sont rassemblés ce lundi vers 17h devant la direction du CCAS, au centre commercial des 4 AS, à l’appel de la CGT. Une action pour protester contre la convocation d’une déléguée du personnel. Motif : il y a une semaine, le lundi 13 janvier, avec une partie des 35 infirmières à domicile, elle avait rendu de manière symbolique son téléphone portable pour dénoncer la surcharge de travail des agents du CCAS.

Plannings de travail surchargés

"Elles n'ont pas débrayé, elles ont simplement posé leur téléphone pour continuer à faire leur travail par rapport à leurs plannings qui étaient prévus, mais en disant - c'est déjà super mal organisé, donc on refuse d'être sur-sollicité, et si il y a des modifications de dernière minute, on ne les accepte plus", explique Mathieu Chapuis, délégué CGT du Grand Belfort.

D'après lui, "certains agents préfèrent aujourd'hui quitter le CCAS pour aller travailler à l'hôpital". Les aides-soignantes assurent avoir de moins en moins de temps pour s'occuper des patients. Elles demandent aussi des embauches pour remplacer les collègues parties à la retraite ou qui ont démissionné.

Un moyen de répression syndicale (la CGT)

Mathieu Chapuis voit dans cette convocation un moyen de "répression syndicale". "On ne peut pas convoquer un agent, sans les formes réglementaires, et lui mettre la pression (...) le contexte d'organisation du travail est déjà très, très tendu ; quand il y a des problèmes on fait des réunions d'équipe, et on ne met pas la pression comme ça".

En raison du rassemblement, la convocation a finalement été reportée à une date ultérieure par la direction et la réunion a été écourtée. La CGT demande à rencontrer Damien Meslot, le président de l’agglomération. De son côté, la direction du CCAS restait injoignable lundi soir.

