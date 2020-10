Derrière Airbus, 15 à 20.000 emplois menacés dans la sous-traitance aéronautique en Occitanie

Si Airbus accapare la scène médiatique, la galaxie des sous-traitants représente près de trois fois plus d'emplois en Occitanie. Et ces petites et moyennes entreprises sont bien moins armées que le constructeur géant pour faire face à la crise.

52.000 emplois ont été détruits en six mois en Occitanie. Quels sont les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ? Et quels sont ceux qui ont de l'avenir? Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie nous répond.

Quels sont les secteurs qui vous inquiètent le plus dans la région ?

Alain Di Crescenzo : "L'aéronautique bien sûr, excessivement touchée et puis on a d'énormes inquiétudes pour le commerce, le tourisme, l’hôtellerie-restauration, l’événementiel, les activités sportives. L’événementiel connait une baisse d'activité de 80%, l'hôtellerie-restauration est en souffrance et le commerce est intimement lié au pouvoir d'achat.

Si on cherche du travail, à quelle porte faut-il frapper alors ?

Les énergies, le développement durable marchent assez bien. L'agro-alimentaire et l'agriculture se stabilisent. Le BTP se reprend. Mais il y a très peu de secteurs qui embauchent.

30% des bars se préparent à fermer définitivement

Prend-on des risques économiques à fermer pendant 15 jours les bars dans la métropole toulousaine ?

Bien sur, 30% des établissement se préparent à fermer définitivement. mais il faut peser le risque sanitaire. Il vaut mieux soigner tout de suite plutôt que d'avoir d'énormes problèmes dans quelques mois. Je suis très embêté, je ne suis pas un spécialiste sanitaire. Il faut prendre des précautions, mais faut-il fermer, faut-il imposer des horaires limités, je ne sais pas. Je suis favorable au maintien de l'activité dans tous les cas, avec des mesures strictes pour préserver la santé de nos concitoyens.

On est sur un marathon, la crise va durer plusieurs années

L'Etat s'engage à prendre en charge le chômage partiel à 100% juqu'à la fin de l'année dans tous les secteurs touchés par la crise, cela va t-il suffire ?

Dans l’aéronautique, ces mesures de chômage partiel de longue durée permettraient de diviser par deux le nombre de licenciements. Donc oui ça marche. Si on revient au chômage partiel jusqu'à la fin de l'année, cela freinera les licenciements mais cela va durer longtemps, au de-là de 2020. On n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon, la crise va durer plusieurs années.

Lundi, on a crié victoire quand on a appris qu'il n'y aurait pas de licenciements secs chez Airbus. Les sous-traitants paient-ils les pots cassés ?

Je vous corrige. Lundi, on simplement appris qu'il y avait un accord de méthode signé. La victoire, on ne la célébrera qu'après le déroulement du PSE. On ne sait pas aujourd'hui avec certitude qu'il n'y aura pas de licenciement secs. On a des simulations mais il n'y a pas d'engagement d'Airbus. Ce qui est vrai pour une grande entreprise n'est pas vrai pour les PME-PMI. Quand on raisonne sur Airbus, on raisonne sur 29.000 emplois en région. La filière hors Airbus, c'est 86.000 emplois et là il y a beaucoup moins d'outils et de capacité financière pour freiner les licenciements secs. Nous avons un risque de perte d'emplois sur la sous-traitance de 15 à 20.000 emplois.

Les PME-PMI ne sont pas aussi armées que les grosses entreprises, ce sont elles qui souffrent le plus pourtant.

Savez-vous combien de sous-traitants pourraient arrêter leur activité ?

On n'en est pas là. Nous avons 1.000 entreprises dans l'aéronautique en Occitanie. Je n'en connais pas une seule qui ne soit pas touchée par la crise. Quand le donneur d'ordre baisse son activité de 40 à 50%, il y a forcément un impact. Tout le monde est touché et évidemment les plus petits souffrent le plus.

Quelle mesure prendre en urgence pour ces sous-traitants ?

Il y a des plans de relance, 100 milliards d'euros. Il faut que cela ruisselle le plus rapidement possible sur les territoires. Je suis inquiet car ce n'est pas encore arrivé. Il faut accélérer les mouvements de liquidités. Attention aussi à la centralisation, il faut que les dispositifs se mettent en place au plus près des régions et des entreprises. Le chômage partiel va permettre de limiter la casse à court terme, mais pour maintenir durablement l'emploi, il faut activer très vite ce plan de relance".