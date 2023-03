"Ce 49.3 va rebooster les troupes" assure le SNES-FSU dans les Pyrénées-Orientales

Après le 49.3, la riposte ! Invitée de la matinale de France Bleu Roussillon ce vendredi, Géraldine Moralès, la co-secrétaire département du syndicat enseignant SNES FSU, s'est voulue plus combative que jamais. "Ce 49.3 nous confirme que gouvernement est sourd depuis le début à l'appel de la rue. Pour nous c'est clairement un aveu de faiblesse. Ils se sont tiré une balle dans le pied et je pense que ça va rebooster les troupes. C'est un déni de démocratie et un mépris envers, les travailleurs, les organisations syndicales et les élus. On est unis, déterminés et on ne lâchera rien."

ⓘ Publicité

Des actions sont d'ors et déjà prévus dès la semaine prochaine dans les établissements scolaires. "On appelle les collèges à se mettre en grève massivement dès lundi, première journée des épreuves de spécialité du bac. On demande d'ailleurs le report de ces épreuve au mois de juin et surtout le retour d'un bac national".