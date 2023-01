Ce boulanger de Cagnes-sur-Mer se met en grève et refuse d'augmenter ses prix une deuxième fois de suite

Pour Charles Franchi, boulanger à Cagnes-sur-Mer, pas question d'augmenter ses prix une deuxième fois en quelques semaines. "J'ai augmenté mes prix en décembre, à cause de la crise énergétique, avoue-t-il. Aujourd'hui, à cause des matières premières qui augmentent, il faut de nouveau une hausse des prix. Je m'y refuse. Mes clients ne sont pas des vaches à lait !" Ce boulanger a donc décidé de se faire entendre et a décidé de faire grève. Une grève symbolique, car le commerçant dit ne pas pouvoir financièrement fermer mais a décidé de ne plus se taire. Une grande banderole a été déployée sur sa devanture et le professionnel prend la parole pour exposer son point de vue.

