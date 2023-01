Ce boulanger de Dordogne échappe à la hausse des charges, il cuit son pain sur le trottoir

Quatre fois par semaine, Yoann Grellety installe sa boulangerie ambulante dans le bourg d'Église-Neuve-de-Vergt, en Dordogne. Une petite remorque attachée à son fourgon, ce boulanger arrive vers une heure du matin et ravive les flammes de son gros four à bois posé sur le châssis d'une ancienne remorque de tracteur. C'est ici qu'il façonne et fait cuire ses baguettes et ses miches en pleine nuit pour les vendre tout chaud au petit matin.

"Je travaillais 7 jours sur 7"

"Ce matin, quand je suis arrivé, il faisait entre 1 et 2°C, le plus dur, c'est au levé du jour" raconte cet artisan. Avant de se lancer il y a deux ans, Yohann était la tête d'une boulangerie "classique" pendant sept ans. Il a décidé de vendre son affaire pour lever le pied : "je travaillais 7 jours sur 7 et j'ai eu quelques soucis de santé".

Yoann a d'abord géré une boulangerie pendant sept ans avec sa femme. © Radio France - Thibault Delmarle

Aujourd'hui son loyer n'est plus que de 60 euros par mois pour occuper ce trottoir en face du cimetière et n'a pas de salarié à payer . Il peut donc se permettre de prendre son samedi et son dimanche. Yoann n'ouvre pas non plus le lundi. Même si son rythme lui impose près de 18 heures de travail consécutives, il peut se permettre de se reposer le week-end et même de faire une sieste le vendredi après-midi, "celle-là, elle est sacrée" souffle l'artisan.

En plus de retrouver ses week-ends, Yoann Grellety est aujourd'hui épargné par la forte hausse du coût de l'énergie qui oblige plusieurs établissements de Dordogne à définitivement fermer. Il dépense environ 400€ de bois par mois et n'a pas de salarié à rémunérer.

Yoann ouvre sa boulangerie du mardi au vendredi, toute la matinée. © Radio France - Thibault Delmarle

Même si sa remorque peut paraitre petite, tout est fait maison. La pâte du pain au levain est pétrie dans un laboratoire. Les viennoiseries, briochettes, pizzas, couronne des rois sont cuites dans un petit four électrique dans sa remorque.

"C'est du pain qui a du goût ! Une très bonne croute et une mie appétissante" salive Jean-Yves, sa baguette sous le bras. Anaïk vient, elle, chercher des viennoiseries avec son fils "c'est rigolo de voir un four à l'extérieur, mais si l'on revient, c'est pour la qualité" explique cette habitante de Marsaneix, la commune voisine.