Ce boulanger de Dordogne propose une "baguette solidaire" à 1,80 € pour le soutenir

Jean-Pierre Gorbatch, entouré de entouré de Jennifer cuisinière, Angie vendeuse et Théo artisan boulanger, propose une "baguette solidaire" dans sa boulangerie.

Depuis décembre 2022, la liste des boulangeries qui ferment en Dordogne s'allonge, avec l'augmentation du prix des matières premières - farine, beurre, sucre, etc. - la hausse du coût du carburant et du gaz, l'explosion de la facture de l'électricité. Jean-Pierre Gorbatch, boulanger du Fournil de la Cité, à Périgueux, d'Antonne et de Boulazac, a donc décidé de proposer dès ce lundi 6 février 2023 une "baguette solidaire" à ses clients. Ils peuvent s'ils le souhaitent la payer au prix réel de production, soit 1,80 euro.

L'idée vient d'un de ses confrères, Axel Picard, qui tient une boulangerie à Bargemon, dans le Var. Les clients gardent le choix : aider leur boulanger en payant 1,80 euro leur baguette ou conserver leur même budget pour le pain en déboursant 1,20 euro. "C'est traditionnel la baguette sur la table, avance Jean-Pierre Gorbatch, et la payer au delà d'un euro, c'est déjà lamentable. Mais malheureusement ce n'est pas assez."

"Même mon comptable a augmenté"

"Aujourd'hui, nous sommes vraiment attaqués de tous les côtés, reprend le boulanger. Il y a le problème de l'électricité. Ce mois-ci, j'ai reçu ma facture de gaz : 4 000 euros pour une boutique ; l'année dernière, c'était 1 600 euros." Les matières premières n'échappent pas non plus à la hausse : "Le beurre a augmenté de 210 %, le sucre de 60 %, le sel, la levure, etc. Même mon comptable a augmenté."

Le patron pense aussi à ses 51 salariés, il ne souhaite en licencier aucun. Avec cette idée de "baguette solidaire", Jean-Pierre Gorbatch veut surtout susciter le débat et éveiller les consciences. "Cela porte une réflexion : si le client avait l'intention d'aller chercher sa baguette chez l'industriel, dans une grande surface, considère-t-il. Là, il va la payer 1,20 € mais il sera fidèle à son boulanger."

Une boulangerie de proximité

"Aujourd'hui, je pense que la sauvegarde de notre métier vient de là", veut croire le boulanger, dans une préférence des commerces de proximité.