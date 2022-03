Ce boulanger landais recycle ses baguettes de pain en “baguette éco”

Depuis six mois, la boulangerie “Ô p'tit creux”, située à Sore (Landes) propose à ses clients une "baguette éco". Une baguette réalisée à partir du pain de la veille. Le concept fonctionne aussi avec les pâtisseries et viennoiseries.

Depuis la guerre en Ukraine, les prix du blé flambent. Car la Russie fournit 30 % de la production mondiale. Conséquence, le prix du pain, fait à base de farine, pourrait augmenter prochainement. Alors une boulangerie de Sore (Landes) a trouvé la bonne solution pour faire des économies et ainsi éviter le gaspillage : elle recycle tous ses invendus.

20 % de chapelure et 80 % de farine

À vue d'œil, rien ne la distingue des autres produits. Mais la "baguette éco" est légèrement plus plate qu’une baguette tradition. Pour la fabriquer, Yoann Porteu, boulanger, a recyclé une partie du pain de la veille. Chaque semaine, il broie au mixeur ses baguettes invendues et se sert ainsi de la chapelure obtenue pour en fabriquer de nouvelles. Chaque éco-baguette contient 20 % de chapelures. Seule astuce rajouter un peu d'eau pour éviter que le pain ne soit sec.

Yoann Porteu broie au mixeur son pain invendu pour en faire de la chapelure. © Radio France - Julien Morceli

"Je ne mets pas une seule baguette à la poubelle."

Avant de trouver cette recette, Yoann Porteu offrait le pain dur aux clients. "Ils venaient se servir derrière la boulangerie pour le donner aux animaux. Donc, c’était bien, ils étaient contents, mais moi, ça me faisait quand même jeter 10 % de mon pain”, se souvient le boulanger. Désormais, “C'est simple, je ne mets pas une seule baguette à la poubelle”, se réjouit-il. Yoann Porteu s'est aussi lancé dans des pâtisseries recyclées. Le principe est le même : “Hormis les fruits, on garde la pâte et la crème, et on recrée une recette."

Les viennoiseries et pâtisseries sont également recyclées par la boulangerie “Ô p'tit creux”, située à Sore. © Radio France - Julien Morceli

“Elle est bonne comme les autres”

La démarche a convaincu Suzette. La retraitée de 95 ans a horreur du gaspillage. “J'ai déjà vu cela à Paris. Des boulangers qui mettaient toutes leurs baguettes sur le trottoir. Ce n’est pas normal”. Elle vient ici tous les matins acheter son "éco baguette". “Elle est bonne comme les autres ! ”, assure Suzette. Derrière elle, Jean-Claude, lui, est venu chercher un “éco-pudding”. Son péché de gourmandise. Ce pudding lui rappelle celui de sa jeunesse. "J'y retrouve les mêmes qualités gustatives”, conclut le client.