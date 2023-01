Ce boulanger stéphanois monte manifester à Paris contre la hausse des prix de l'énergie

500 kilomètres pour défendre son métier. Le boulanger stéphanois Jérémy Fouillat se rend à Paris ce lundi 24 janvier. Il manifeste avec des collègues de toute la France afin d'obtenir plus d'aides de la part du gouvernement. Objectif : ne pas sombrer face à la flambée des prix de l'énergie. Ils espèrent d'ailleurs être reçus à Bercy. Un mouvement qui n'est pas suivi par la Confédération Nationale des Boulangers.

ⓘ Publicité

"Ma facture peut tripler du jour au lendemain"

Dans la cuisine de la Maison Fouillat, il y a de quoi consommer :"On a d'abord le four boulanger et le four pâtissier. Après en permanence, on a tout ce qui concerne les frigos avec deux chambre froides, une négative et une positive. Et au magasin, les vitrines de présentation", détaille l'artisan. L'État a récemment bloqué le prix du mégawattheure à 280 euros. Mais ce n'est pas assez pour Jérémie Fouillat : "Ma facture annuelle s'élève à 20 000 euros. Avec les possibles augmentations, on peut très bien, dès demain, tripler et passer à 60 000 euros", s'inquiète le stéphanois.

Faire plus de 500 kilomètres pour manifester, ce boulanger ne l'avait jamais envisagé en 22 ans de métier : "J'en suis le premier étonné. Mais depuis trois ans on vit des choses que personne n'aurait imaginé : la pandémie de covid puis l'augmentation du prix des matières premières qui ont parfois doublé. La flambée de l'énergie je vous avoue que je ne l'avais pas vue venir", confie Jérémy Fouillat.

Neuf emplois salariés menacés

L'artisan demande un bouclier tarifaire plus important, d'autant plus qu'il refuse catégoriquement de répercuter ces hausses des prix sur ses clients. Cette année, il a bloqué la baguette à 1 euros : "Pour que chacun puisse bénéficier de notre travail artisanal et d'un morceau de pain tous les jours. Ça fait partie de la culture de notre métier. On est le commerce de proximité au quotidien pour le français", sourit le boulanger passionné.

Résultat, ce sont les postes de ces neuf salariés qui sont menacés, "C'est un peu pour eux aussi que je monte manifester. Pour que l'on n'en arrive pas là et que nos confrères aussi puissent garder leur personnel", lance Jérémy Fouillat.

Alors pour marquer le coup, lundi 23 janvier, la Maison Fouillat ne proposera qu'un seul type de pain, uniquement de la baguette. Elle va aussi baisser la luminosité dans la boulangerie.