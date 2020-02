Ce dimanche 1er mars, le paquet de tabac passe à 10€

Ce dimanche 1er mars, les prix des paquets de cigarettes, tabac à rouler, cigares et cigarillos connaît une nouvelle hausse. Le paquet de Malboro passera par exemple à 10€. De quoi inquiéter les buralistes et faire réfléchir les fumeurs.

Ce dimanche 1er mars, les taxes sur le tabac augmentent de 50 centimes. Automatiquement, cela entraîne une hausse des prix pour les paquets de cigarettes, tabac à rouler, cigares et cigarillos. Pour un paquet de 20 cigarettes de la marque Malboro, la plus vendue en France, il vous en coûtera désormais 10 euros.

L'inquiétudes des buralistes

C'est en fait la dixième augmentation des prix du tabac depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Mais cette fois, un seuil symbolique est franchi. De quoi inquiéter les buralistes.

A partir de ce dimanche 1er mars, le paquet de Malboro coûtera 10 euros © Radio France - Mathilde Bouquerel

Dulce Maniago est la gérante du bar-tabac "Le Saint-Amâtre", place Saint-Amâtre à Auxerre. Et cette nouvelle hausse l'inquiète sérieusement : "Les consommateurs vont de plus en plus aller acheter leurs cigarettes à l'étranger, notamment au Luxembourg, en Espagne ... C'est un marché parallèle très difficile à réguler."

Une motivation pour arrêter ?

Mais la nouvelle hausse peut aussi donner aux fumeurs une motivation pour arrêter. C'est le cas de Pascal, qui achète son tabac à rouler au bar-tabac La Tabatière à Auxerre.

Le bar-tabac "La tabatière", rue du Temple à Auxerre © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Je pense que ça va finir de nous dissuader de fumer", concède-t-il, "Parce qu'effectivement, ça devient un budget considérable ... Mais malheureusement, c'est _très difficile d'arrêter quand on est fumeur depuis 40 ans_. Donc je trouve la démarche un peu brusque."

Brusque mais apparemment efficace : selon l’agence Logista, fournisseur de la quasi-totalité des buralistes : les ventes de tabac auraient reculé de plus de 7% en France l'année dernière.