Ce garagiste breton installe des kits éthanol pour lutter contre la hausse des prix de l'essence

Le dispositif permet de limiter l'investissement quand on fait de la route. Un kit éthanol coûte 500 euros mais, selon des automobilistes convertis, permet de faire de réelles économies.

Quimper, France

C'est un investissement conséquent, mais qui semble bel et bien rentable à ses utilisateurs. David Le Fur, le gérant du Comptoir du Pneu de Quimper, installe de plus en plus de kit à éthanol. Un système qui s'installe sur les injecteurs des moteurs à essence, pour les alimenter avec ce carburant moins cher.

L'installation coûte en moyenne 500 euros, et permet ensuite de réaliser de véritables économies, selon Wilfried, qui a découvert le kit éthanol sur sa précédente voiture et qui n'a pas hésité à en remettre un sur sa nouvelle auto : "L'économie est de 40% sur un plein, donc c'est énorme".

Une vraie hausse de la demande

David Le Fur explique : "J'ai installé le premier kit il y a 5 ans mais depuis quelques semaines j'ai beaucoup plus de demande. Rien que pour la semaine prochaine, j'ai déjà deux rendez-vous".

Seule limite de ce système ? Il n'y a pas de pompe à éthanol à Quimper. Il faut aller jusqu'à St-Ivy ou Pont-L'Abbé. Mais le garagiste précise qu'il est toujours possible de compléter son plein avec de l'essence classique.