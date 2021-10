Ce lundi 4 octobre, une grève des bus Tango est prévue à Nîmes

A retenir pour tous les usagers quotidiens des bus de la métropole de Nîmes : ce lundi 4 octobre, les salariés de Transdev Mobilités seront en grève. Les lignes les plus touchées seront la T1, la T2, les lignes 3 à 11 et la 16.

La principale revendication de la CGT c'est de créer un dialogue avec Nîmes Métropole, selon André Coll, délégué du syndicat :

La métropole prend des décisions immédiates sans nous concerter et nous les impose. C'est problématique car nos plannings changent du jour au lendemain, on se retrouve parfois avec des pauses trop longues, des trajets avec aucun sanitaire sur toute la journée… Pleins de petits obstacles qui s'accumulent et qui nous rendent moins productifs à la journée, alors qu'on nous demande, au contraire, d'être plus efficaces. André Coll, délégué CGT à Transdev Mobilités