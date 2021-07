"Ce n'est pas la foire, mais la foirée de Tours" : les exposants déçus de cette édition

La Foire de Tours célébrait ses 100 ans, mais les quelque 275 exposants n'ont pas tous le cœur à la fête. L'événement, qui se termine ce dimanche 11 juillet après dix jours d'ouverture, a été une catastrophe pour beaucoup. "J'ai 30 ans de métier et je n'ai jamais vu ça. Même dans le pire salon que j'ai fait", soupire Jean-Philippe.

Très peu de visiteurs, malgré la levée du pass sanitaire

Pourtant, la foire était l'occasion de relancer la machine commerciale, après un an et demi de Covid. "On fait 50€ par jour, avec un produit à 12€. C'est inimaginable", raconte le vendeur de ceintures. "On travaille dans la masse, donc il nous faut beaucoup de gens pour qu'on puisse correctement travailler". Sauf que les halls et allées sont restés déserts, ou presque, pendant tout le salon.

"C'est catastrophique ! Surtout pour une foire qui en temps normal ne désemplit pas...", s'attriste Christine. Les organisateurs parlent pourtant de 7.000 à 8.000 visiteurs par jour dans les halls, et plus de 10.000 quotidiens au village gastronomique. Evidemment loin des près de 350.000 visiteurs de 2019, "une année exceptionnelle", selon Christophe Caillaud-Joos. Le directeur de Tours Evénements se dit donc satisfait de cette édition particulière. "On est quand même la première grande foire française à avoir eu le courage d'ouvrir cette année".

Des chiffres et un discours qui ne convainquent pas certains exposants. Et Christine, vendeuse de semelles de confort a bien une explication sur la faible fréquentation. "Les gens pensent encore qu'il y a un pass sanitaire, donc il n'osent pas venir à cause de ce pass". "Le jeu de ping-pong avec la préfecture a perturbé le public", ajoute Christophe, en faisant référence au cafouillage de la journée d'ouverture, où le pass sanitaire obligatoire avait finalement été retiré.

"On n'a qu'une envie, c'est de remballer"

Conséquence, peu d'exposants rentrent dans leurs frais. "On est sur 6.000 à 7.000€ d'investissement. On ne les fera pas. Je pense qu'on va faire 20%, donc 80% de perte sèche", calcule le vendeur d'accessoires issus du commerce équitable. Même pas de quoi rembourser le stand, loué 2.500€ (pour les plus petits emplacements). "On n'a qu'une envie, c'est de remballer et de repartir", confie, dépitée, Christine.

Certains ont déjà plié bagage dans la semaine, parfois les larmes aux yeux. Dehors, les chalets en bois ont également fermé. "ll faut relativiser, moins de dix exposants sont partis au cours du salon", tient à nuancer Christophe Caillaud-Joos.

Les chalets à l'extérieur du grand hall ont été rangés avant la fin de la Foire de Tours, avec le départ de certains exposants. © Radio France - Chloé Martin

Les exposants déplorent également le manque de soutien des organisateurs de la Foire de Tours. "Ils nous offrent 30% de remise, mais pour l'édition 2022 ! Alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fera, ni si on sera toujours en vie. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de cette remise", ne décolère pas Magalie. L'auto-entrepreneuse, qui s'est lancée en mars dans le commerce de produits à base d'aloe vera, ne sait pas si elle reviendra l'année prochaine. Certains de ses collègues ont eux déjà pris leur décision : "C'est fini. Je ne reviendrai plus jamais à Tours."