"Ce n'est pas le grand débat national qui changera la donne", estime la CGT de Dordogne

En ce début d'année, les traditionnelles cérémonies de voeux s'enchaînent. Ce jeudi 17 janvier, c'était au tour de la CGT Dordogne de présenter son discours à ses adhérents. Corinne Rey, secrétaire générale de l'union départementale du syndicat s'est adressé à une cinquantaine de personnes, à la Bourse du travail de Périgueux. L'occasion d'évoquer le grand débat national et le mouvement des gilets jaunes.

Une mobilisation que le syndicat observe avec beaucoup de nuances. "C'est un mouvement très hétérogène, avec des composantes qui ont parfois des intérêts antagonistes. Ce sont des colères qui s'expriment, qu'il va bien falloir entendre", estime Corinne Rey.

Alors le syndicat voit d'un mauvais œil le grand débat national, qui vient d'être lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise, et refuse d'y participer. "Il y a un carcan de départ, là c'est un débat où on enlève certains thèmes, on garde seulement ceux qui peuvent faire consensus, et encore... Il met un carcan en disant 'j'ai été élu sur un programme, je le ferai'. On ne voit pas comment on peut faire un débat, quand on a déjà les réponses qu'on attend", ajoute-t-elle.

« Ce n’est pas le #granddébatnational qui changera la donne. Nous ne participerons pas aux réunions nationales sur ce contenu », annonce la #CGT Dordogne lors de sa cérémonie de vœux. pic.twitter.com/MlaxTSNqms — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 17, 2019

"On n'est pas contre le débat, au contraire. On organise souvent des débats publics, mais on ne met pas de carcan", conclut la secrétaire générale.