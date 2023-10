"Ce n’est pas le même métier" , à Bayonne, les garagistes ne sont qu’au début de la transition électrique

Un mécanicien avec les mains noires de cambouis, dans un atelier qui sent l'huile et l'essence, ce sera toujours d'actualité. "C'est sûr qu'on va se diriger vers du tout électrique" reconnaît Benoît, mécanicien à Bayonne. "Mais on n’en est pas encore là". Ce lundi 25 septembre, le gouvernement a fait un pas de plus dans la transition vers les véhicules électriques, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre . Avec un leasing (location avec option d'achat) à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes, une promesse de campagne pour donner aux utilisateurs les moins fortunés l'occasion d'en finir avec les véhicules thermiques. Problème à Bayonne : la majorité des garages ne sont pas équipés pour s'occuper de ces véhicules.

Pas le même métier

"Ce n'est pas le même métier" explique Benoît, garagiste, les deux mains dans le moteur d’une 206. "C’est de l’électricité, des voltages et des ampérages avec lesquels on n’a pas l’habitude, il faudrait des électriciens".

Les réparations sont donc assumées par les concessionnaires qui vendent les voitures, mais là aussi les garages rencontrent des difficultés. "Par exemple, pour un dépannage, même la dépanneuse doit être agréée pour remorquer la voiture ", avance Jonathan, responsable d’atelier chez un concessionnaire. "Et puis, le métier lui-même en est au tout début", grimace Cécile, déjà propriétaire d'un véhicule électrique. "Je suis tombée en panne une fois, ma voiture a été immobilisée quatre mois. Ils ont mis deux mois pour trouver la panne, et deux autres pour la réparer." Sans compter le manque de main d’œuvre : le garage recherche « sept ou huit mécaniciens » selon Jonathan.

Le CFA s'organise

Un manque qu’essaie de combler le Centre de Formation d'Apprentis de Bayonne. "Des concessions nous font des dons de véhicules, les élèves apprennent dessus et peuvent sortir de chez nous avec cette spécialité qui est de plus en plus demandée par les professionnels du secteur", confirme le CFA. À Bayonne, cela concerne une soixantaine de futurs mécaniciens.