Covid-19 : cette gérante d'un bar à Rennes se sent "trahie" par sa compagnie d'assurance

Dans le courant du mois de septembre, Hélène Capoen, gérante du salon de thé "L'enchanté" à Rennes a reçu un appel de son assureur lui indiquant qu'elle devrait signer un avenant à son contrat. Si elle ne signe pas, ce contrat sera résilié. Cette avenant concerne la clause en cas « d’épidémie ». Dans son nouveau contrat, cette garantie doit disparaitre. Début novembre, c'est un courrier qui lui confirme cette décision, applicable dès le 31 décembre. La jeune femme, déjà très affectée par la fermeture de son établissement, se sent totalement trahie par sa compagnie d’assurance. "j'ai été totalement indignée, je trouvais cela injuste". La gérante le dénonce sur sa page Facebook. " avec ce post, j'ai reçu de très nombreux messages de gens qui étaient dans la même situation que moi, dans leurs restaurants ou leurs hôtels".

"On est perdants dans les deux cas"

Ces avenants de contrats sont tout à fait légaux. Soit le restaurateur accepte cette nouvelle clause soit il l'a refuse. Mais s'il refuse, le contrat sera résilié d’office par l’assureur dès le 31 décembre. "On est perdants dans les deux cas puisqu'on refuse notre droit à indemnisation" estime la gérante. Hélène Capoen fait partie des clients dont les contrats d'assurance disposaient de cette clause "épidémie". L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme des assurances, a mené l'enquête et révélé que dans 93% des contrats, la pandémie ne figurait pas dans les motifs d'indemnisation. Mais dans 7% des contrats, la rédaction de la clause évoquait cette possibilité de « manière plus ou moins claires » Plusieurs restaurateurs ont d’ailleurs fait appel aux tribunaux pour interpréter cette clause et ils ont bien souvent eu gain de cause. Depuis, l'ACPR a demandé aux assureurs concernés de clarifier les contrats. Dans leurs avenants, ces compagnies ont retiré les clauses concernant les épidémies ou pandémies.

"Cette pandémie n'est pas assurable" - Stéphane Pénet, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance

Pour obtenir plus d'explications, il faut s'adresser à la fédération française de l'assurance « Nous comprenons que cette situation ait conduit à beaucoup de colère chez nos clients restaurateurs » reconnait Stéphane Pénet, le délégué général adjoint de la FFA. « Mais aujourd’hui pour les assureurs, comme pour leurs ré-assureurs, cette pandémie est un événement que nous n’avions pas anticipé, et elle n’est pas assurable !

"Les pertes enregistrées par les entreprises en France en raison de la pandémie sont de 180 milliards d’euros. Les compagnies d'assurance n'auraient jamais pu couvrir ce risque. Cela aurait mis à mal l'ensemble des assureurs"

Le gouvernement a lancé un groupe de travail pour proposer un système permettant d’indemniser les victimes de pandémie, à l’image de ce qui est fait aujourd’hui pour les catastrophes naturelles. En attendant, dès le 1 janvier 2021, le motif « épidémie ou pandémie » ne devrait plus figurer sur aucun contrat d’assurance pour obtenir une indemnisation.