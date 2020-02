APL, restauration collective, abattoirs publics... : ce qu'il faut retenir du rapport de la Cour des comptes

Des abattoirs publics "souvent surdimensionnés et et sous-exploités", les budgets des communes grevés par la restauration collective, un système d'aides au logement (APL) qui favorise les injustices... La Cour des comptes, qui publie ce mardi son rapport annuel sur la gestion des finances publiques, appelle le gouvernement à ne plus retarder les efforts pour assainir les finances de l'État, dont la situation demeure "préoccupante" selon elle. "Le redressement des finances publiques, déjà très graduel au cours des dernières années, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt", et l'ambition du gouvernement en la matière est "limitée", peut-on lire dans le document.

La dette, toujours à plus de 98% du PIB

Après les mesures en faveur du pouvoir d'achat prises en réponse au mouvement des "gilets jaunes", le gouvernement a décidé cette année de réduire les impôts de plus de 10 milliards d'euros. La France dispose donc de "moins de marges de manœuvre pour la politique qu'elle entend mener, notamment en cas de récession ou d'autre choc majeur", estiment les Sages de la rue Cambon, au moment où la crise sanitaire du nouveau coronavirus fait craindre un ralentissement mondial de l'économie.

La dette publique, qui a atteint 98,8% en 2019, devrait se maintenir à 98,7% du PIB cette année. Inquiétant pour la Cour des comptes qui appelle l'exécutif à prévoir "une réduction du déficit structurel ambitieuse, (...) et ne repoussant pas (...) l'essentiel des efforts à accomplir". La révision de la loi de programmation des finances publiques, fixant la trajectoire sur plusieurs années, est prévue au printemps. Le ministère, qui dit partager "la nécessité de poursuivre la réduction des déficits", n'a pas précisé les moyens qu'il entend mettre en oeuvre.

Le calcul des aides au logement favorise injustices et fraudes

Selon la Cour des comptes, les mesures prises depuis 2015 pour réformer les aides au logement n'ont pas permis d'améliorer le dispositif mais favorisent au contraire les "fraudes" et les injustices. La Cour recommande notamment d'imposer aux étudiants de choisir entre toucher les aides au logement ou être rattachés au foyer de leurs parents. En permettant de concilier les deux, le système actuel, selon l'institution, n'impose en réalité aucune condition de ressources aux étudiants. Les jeunes issus de foyers aisés peuvent ainsi bénéficier des APL au même titre que les plus modestes.

La Cour salue en revanche la réforme prévue par le gouvernement qui doit entrer en vigueur le 1er avril. Elle vise à mettre en oeuvre la "contemporanéité" des APL : les aides au logement seront désormais calculées à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus sur ceux remontant à deux ans. Seuls les revenus des 12 derniers mois seront pris en compte. Six millions d'allocataires sont concernés. D'après la Cour des comptes, c'est "l'opportunité de rendre plus simple, durable et accessible le régime".

Des abattoirs publics "souvent surdimensionnés et sous-exploités"

Critique au sujet de la gestion par les collectivités locales des abattoirs publics d'animaux de boucherie, la Cour propose de confier leur gestion à des coopératives rassemblant tous les acteurs concernés (petits exploitants, bouchers grossistes, salariés des équipements), ou de basculer vers l'abattage mobile.

Selon les magistrats qui ont contrôlé 80 abattoirs publics, communaux ou intercommunaux, dans neuf régions, les équipements sont actuellement "surdimensionnés et sous-exploités, alors que leur production totale ne représente plus que 7% de l'ensemble de la filière".

Des cantines qui coûtent trop cher aux communes

La restauration scolaire coûte cher aux communes, qu'elle soit gérée en direct ou confiée à un prestataire via un contrat souvent défavorable, un coût élevé et mal évalué qui ne garantit pas même un accès égal à la cantine. Les communes concentrent trop leurs économies sur les achats de matières premières, qui ne représentent que 23% du coût de revient total des repas.

Gestion financière "préoccupante" à l'École polytechnique

L'École polytechnique, un des fleurons des grandes écoles françaises d'ingénieurs est handicapée par une "situation financière préoccupante", avec cinq exercices déficitaires consécutifs depuis 2014, et "des insuffisances" dans sa gestion, en particulier une tutelle "lointaine" du ministère des Armées, jugent les Sages.

Fracture numérique à Pôle emploi

Si l'opérateur d'accompagnement des demandeurs d'emploi a beaucoup développé ses services numériques, avec par exemple l'inscription dématérialisée, il a négligé la "détection en amont des personnes en difficulté face au numérique", déplore la Cour des comptes qui recommande à Pôle Emploi d'y remédier.

L'"emploi store" mis en place en 2014 n'a enregistré que 206.630 visites relève notamment le rapport, alors que "le nombre de demandeurs d'emploi était de 6,6 millions en 2018". Selon les magistrats, il existe un risque qu'une partie des chômeurs, -seniors, habitants des territoires ruraux, personnes peu qualifiées- "ne fassent pas valoir leurs droits", faute de pouvoir se repérer dans le "maquis" des applications.