Ce qu’il faut savoir pour remplir votre déclaration de revenus 2017

Quelques détails pratiques avant de vous plonger dans votre déclaration de revenus 2017. En Haute Garonne, les contribuables ont jusqu’au 30 Mai pour faire leur déclaration sur internet, le 17 Mai pour la version papier. Alors qu’on se prépare au prélèvement à la source.

Vous êtes peut-être déjà en train de remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Elle est déjà arrivée dans votre boite aux lettres. En Haute Garonne, vous avez jusqu’au 30 mai pour la remplir sur internet sur le site impots.gouv.fr, et jusqu’au 17 mai si vous conservez la version papier.

Cette déclaration, elle concerne près de 729 000 contribuables en Haute Garonne. 56% de ces foyers fiscaux sont imposables dans le département. L'impôt sur le revenu dans le département a permis de récolter plus de 1 milliard et demi d'€ l'an dernier (100 millions de plus en un an)

Le seuil pour les déclarations en ligne change

Désormais, si votre revenu fiscal de référence qui figure sur votre avis d’imposition est supérieur à 28 000 euros, et que votre résidence dispose d’une connexion Internet, vous êtes dans l’obligation de passer par Internet. Vous risquez en principe une amende de 15€. La télé déclaration deviendra obligatoire pour tous les Français à partir de 2019.

En Haute Garonne, près d'un foyer sur 2 (58%) a déjà choisi la télé déclaration sur internet, plus pratique, elle permet de corriger plusieurs fois votre déclaration, et vous obtenez automatiquement à la fin le montant de votre impôt ou votre avis de non-imposition.

Le prélèvement à la source se prépare

Pas de gros changement cette année, mais les services fiscaux se préparent à une petite révolution, le prélèvement à la source. Dès le 1er Janvier prochain, c'est votre employeur qui jouera les percepteurs, c'est lui qui prélèvera directement votre impôt mensuellement sur votre salaire, grâce à un taux d'imposition transmis par l'administration fiscale. Sur votre feuille bleue ou votre télé-déclaration, il y a déjà quelques petits changements liés au prélèvement à la source.

« Les contribuables continueront à remplir une déclaration de leurs revenus. Dès cette campagne on va demander de certifier leur identité, leur nom, prénom et date de naissance, pour qu’il n’y ait pas de doublon. On va aussi demander aux usagers de nous donner les coordonnées bancaires, les RIB, pour permettre le bon fonctionnement du prélèvement à la source. » - explique Carole Batifoix de la direction régionale des Finances Publiques

L’impôt prélevé sur votre salaire en phase de test

C'est peut-être la dernière fois que vous remplirez cette déclaration d'impôt à l'ancienne, car dès Janvier prochain entrera en vigueur le prélèvement à la source. Votre impôt sur le revenu sera prélevé automatiquement chaque mois sur votre salaire. Certains parlent d'une véritable "usine à gaz", mais du côté des services fiscaux, on s'y prépare.

« des phases de test auront lieu dès cet été avec les entreprises et les collectivités locales, sur la fiabilité des informations qui seront transmises pour ce prélèvement à la source. C’est un dispositif complexe" - reconnait Michel Besse de la direction Occitanie des Finances Publiques

Les étapes du prélèvement à la source

Cet été vous recevrez le taux de prélèvement à la source qui s'appliquera sur votre feuille de paie de janvier prochain. Vous pourrez vous même choisir si vous préférez un taux d'imposition individuel, celui de votre foyer, où alors un taux neutre si vous ne voulez pas que votre employeur soit au courant de votre situation fiscale. Vous aurez jusqu'au 15 Octobre pour le faire sur internet. En octobre, le taux choisi est envoyé à votre employeur par l'administration fiscale. Au printemps 2018, votre déclaration permettra d'ajuster le taux de prélèvement.

Une seule incertitude, le prélèvement à la source survivra-t-il aux élections présidentielles ? La majorité des candidats sont contre, Mélenchon, Fillon et Le Pen y sont opposés, Emmanuel Macron est favorable à une phase de test, seul Benoit Hamon y est franchement favorable.