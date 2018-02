Strasbourg, France

A Strasbourg, le centre des Finances Publiques reçoit déjà de nombreux appels et a même passé un marché avec un opérateur téléphonique au cas où il serait débordé de coups de fil. Pas de panique ! C'est le mode de paiement qui change. Les impôts ne vont pas augmenter, rassure la direction régionale.

Le prélèvement à la source permet d'être dans la "contemporanéité"

L'objectif de cette réforme est de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement. Le contribuable salarié sera prélevé tous les mois sur salaire. Les indépendants et les revenus fonciers seront prélevés tous les trois mois. Un mariage, un CDI, ou au contraire le chômage : il suffit de modifier son statut sur internet.

Impôts à la carte

Par défaut, un taux global est appliqué pour le foyer fiscal. Mais il est aussi possible de choisir un taux individualisé : de cette manière, chaque déclarant le fait de son côté. Cela peut s'avérer utile lorsqu'il existe une forte disparité des revenus. Dans le souci de respecter le secret fiscal, l'administration ne communique que le taux de prélèvement des contribuables à l'employeur.

Pas de démarche particulière pour être prélevé sur salaire, c'est automatique. Il suffit comme on le fait déjà de remplir une déclaration annuelle. En 2019, on paiera donc les impôts sur nos revenus en cours. Mais va-t-on aussi payer pour les revenus perçus l'année précédente en 2018 ? Non, répond l'Etat, qui assume ce décalage nécessaire à la mise en place de la réforme. C'est donc une année blanche : sorte de cadeau fait au contribuable pour le passage au prélèvement à la source.