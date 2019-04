Ce que l'on sait du futur espace aquatique dans le centre cotentin

Jacques Coquelin (gauche) vice-président en charge des équipements structurants et de la santé à la communauté d'agglomération du Cotentin et maire de Valognes et Alain Croizer (droite) maire d'Yvetot-Bocage

Valognes, France

On en sait désormais un peu plus sur le futur espace aquatique qui va ouvrir sur le territoire de la communauté d'agglomération du Cotentin d'ici 2 ans. Un nouvel espace aquatique avec un bassin intérieur, extérieur, sauna, hammam, espace détente et toboggan. Les travaux doivent démarrer à la fin de l'année pour une durée de 18 mois. Et cela 10 ans après la fermeture de la piscine extérieure de Valognes. Vêtuste et endommagée elle avait fermé en mai 2011 privant pendant toutes ces années les habitants du centre Cotentin de cet équipement.

D'ici deux ans on pourra de nouveau plonger dans le grand bain

Le futur espace aquatique aura deux grands bassins : un bassin intérieur de 4 lignes d'eau et un bassin extérieure de 5 lignes d'eau. Ouvert toute l'année, un vrai plus pour le territoire. Jacques Coquelin vice-président en charge des équipements structurants et de la santé à la communauté d'agglomération du Cotentin et maire de Valognes : " ce bassin extérieur c'est un bassin que l'on appelle nordique qui permet aux nageurs de rentrer dans l'eau à l'intérieur et ensuite d'être à l'extérieur. Il sera ouvert toute l'année parce que les gens qui aiment la nage apprécient ce genre de bassin. C'est notre spécificité sur ce territoire". Cet équipement s'adresse à une population de plus de 45 000 habitants pour une fréquentation de 90 000 personnes par an. Sans oublier les scolaires. Ce qui va changer leur quotidien selon Alain Croizer maire d'Yvetot-Bocage : "aujourd'hui les scolaires d'Yvetot vont à la piscine de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui dépanne mais c'est plus loin et donc plus cher".

Perspective du futur espace espace aquatique qui va ouvrir en 2021 sur le territoire de la communauté d'agglomération du Cotentin

Un site bordé par une départementale très fréquentée

Le futur espace aquatique sera situé sur le site du Grand Saint Lin à la sortie de Valognes route de Bricquebec. Une départementale 902 en ligne droite très fréquentée et très dangereuse. Du coup un giratoire sera d'abord construit pour sécuriser le chantier en attendant l'échangeur promis par le préfet en 2023.

Perspective intérieure de l'espace aquatique qui va ouvrir sur le territoire de la communauté d'agglomération du Cotentin

Coût du projet 13 millions d'euros HT dont 5 millions d'euros de subventions. L'espace aquatique sera construit sur une parcelle de 7 ha mais occupera un seul hectare. Les six hectares restants seront réservés à des équipements économique et ludiques. Il est envisagépar exemple des logements mais rien n'est encore décidé.