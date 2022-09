Ce que nous voulons ce sont principalement des hausses de salaires affirme Fréderic Laurent

La CGT, Solidaires, FSU et 4 organisations de jeunesse appellent ce jeudi à une journée de mobilisation à Avignon (Vaucluse). Au coeur de revendications : les salaires et la réforme des retraites.

Ils espèrent une forte mobilisation pour ce premier rendez-vous social de la rentrée. Les syndicats appellent ce jeudi à un grand rassemblement à Avignon. Au cœur des revendications : salaires et réforme des retraites. Des revendications précises qui vont au-delà de la question de l'augmentation du pouvoir d'achat, rappelle Frédéric Laurent. «Nous demandons des augmentation des salaires et les pensions de retraites, pas du pouvoir d’achat. Derrière ce terme, on sait ce que le gouvernement et le patronat y met. Ce sont principalement des primes. Nous voulons vraiment des salaires" affirme le secrétaire général CGT 84. "Notre principale inquiétude aujourd'hui est de savoir comment se nourrir et payer ses factures". Pour se faire, le syndicat demande pour les salariés du public "une augmentation plus large que celle annoncée cet été du point d’indice. Concernant les fonctionnaires, nous demandons au moins 10% d’augmentation pour tous. Pour les salariés du privés, nous voulons un smic à 2000 Euros brut".

"Tous ces gens qui ont travaillé toute leur vie doivent pouvoir vivre dignement"

Autre point d'inquiétude : la réforme des retraites. Frédéric Laurent l'affirme : "la méthode du gouvernement n'est pas la bonne. Ce gouvernement passe tout comme il l’entend. Les concertations et négociations depuis 6 ans qu’Emmanuel Macron est au pouvoir il n’y en a jamais eu". Interrogé sur la question du financement des retraites, Frédéric Laurent à son idée. "On pense que ce n’est pas l’âge de départ à la retraite ni la durée des cotisations qu’il faut changer. Il y a des moyens de financer les retraites si on augmente les salaires de tous" estime le responsable CGT en Vaucluse.