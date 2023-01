Ce qui change chez nos voisins allemands en 2023

Le mois de janvier est toujours un mois marqué par les changements. En France, toute une série de nouvelles mesures est entrée en vigueur, le 1er janvier , comme la revalorisation du SMIC, des retraites, le préservatifs gratuit ou encore la fin du timbre rouge. En Allemagne aussi beaucoup de nouveautés sont prévues pour cette année 2023. Le centre européen de la consommation a fait un récapitulatif de ce qui va impacter la vie quotidienne de nos voisins et des transfrontaliers.

Premier changement : le plafonnement des prix de l'énergie. L'Allemagne suit l'exemple français pour les tarifs du gaz et de l'électricité. De mars 2023 à avril 2024, le prix du kilowattheure sera plafonné : mais ce plafond ne concernera que 80% de la consommation de l’année précédente. En revanche, l'Etat baisse ses aides pour l'achat d'un véhicule électrique et aucun financement ne sera désormais accordé pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable.

Ticket unique à 49 euros pour les voyages en train

Pour ceux qui se déplacent en train, et après le succès du ticket à 9 euros, le lancement d'un "Deutchlandticket", un billet unique, est prévu au printemps. Il permettra aux usagers d'emprunter en illimité les modes de transport locaux et régionaux pour 49 euros par mois. Il sera disponible uniquement sous format numérique et sera résiliable tous les mois.

Les habitués des supermarchés allemands verront aussi du changement. Il y aura désormais un nouveau label sur la viande de porc, qui indiquera les conditions d élevage des animaux. Devrait suivre un peu plus tard la même chose pour le bœuf et le poulet. Dans les restaurants, un peu comme en France, tous ceux qui vendent de la nourriture à emporter devront proposer à leurs clients des emballages réutilisables.

Enfin les Allemands continuent de numériser leur système médical. Les ordonnances ne seront plus données sous forme de papier. Il suffira à l'assuré de fournir sa carte vitale à la pharmacie. L'arrêt maladie sera, lui, transmis directement à l'assurance maladie, là aussi numériquement.