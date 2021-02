Cet habitant de Sigy-en-Bray est le premier particulier indemnisé par Lubrizol après l’incendie de l'usine

Il s'agit du premier particulier indemnisé après l’incendie de Lubrizol le 26 septembre 2019. Jacques Ribel, un retraité de Sigy-en-Bray, près de Forges-les-Eaux, avait été impacté financièrement par les retombées de suie. Il ne pouvait plus vendre ses légumes pour gagner de l'argent et payer le chauffage. Il y a quelques semaines, il a reçu un appel du responsable du cabinet Exetech, chargé des fonds de solidarité. Cette société mandatée par Lubrizol lui a fait livrer des bâches pour ses tunnels et du bois pour un montant de près de 900 euros.

Au bord du suicide

Jacques Ribel se souvient très bien du jour de l'incendie. "Tout était noir, partout. Mes bâches étaient noires. Je faisais trois marchés par semaine mais je ne pouvais pas vendre avec l'interdiction de ventes de produits agricoles". Plus de ventes sur les marchés et plus d’argent pour se chauffer. Acheter son bois, ce n’était en effet plus possible. Jacques touche une toute petite retraite. Sa vie bascule. "J'ai pleuré. J'ai voulu me suicider plusieurs fois", indique le retraité, très ému en se remémorant cette période.

Il a abordé sa situation à de nombreuses reprises dans des réunions en présence des représentants de Lubrizol. Il estime aujourd’hui avoir été entendu puisqu'il a été indemnisé. Lubrizol avec Exetech lui a fait livrer 350 euros de bâches et 550 euros de bois. "Cela va quand même beaucoup m'aider, les 22 mètres de bâches je vais pouvoir les monter. Puis, j'ai reçu 10 stères pour me chauffer l'année prochaine. Je n'aurai pas besoin de me casser la tête". Seul bémol, ces indemnisations ne recouvrent même pas la moitié de ce qu'il a perdu.

Christophe Holleville, secrétaire général de l’union des victimes de Lubrizol, salue ce geste mais estime qu'il reste énormément à faire. "C'est une victoire en demi-teinte. Jacques est le seul à avoir touché quelque chose. Les autres ont reçu une lettre de refus. Il faut que Lubrizol et Normandie Logistique assume à un moment ou à un autre". Christophe Holleville invite tous celles et ceux qui ont été touchés par le nuage à se rapprocher de l’association.