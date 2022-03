Air Liquide à Port-Jérôme sera "la plus grande usine au monde d'hydrogène décarboné", salue Bruno Le Maire

"La France peut être un des champions mondiaux de production d'hydrogène décarboné", s'est enthousiasmé ce mardi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, à Port-Jérôme-sur-Seine en Seine-Maritime. Le ministre est venu annoncer la participation de l'État à hauteur de 200 millions d'euros dans le projet "Normand'Hy" qui prévoit la création d'une usine de production d'hydrogène alimentée par de l'énergie verte. Le futur site, porté par l'entreprise Air Liquide en partenariat avec l'Allemand Siemens, se greffera à l'usine déjà présente sur la commune. Le projet devrait voir le jour en 2025.

Le projet, baptisé "Normand'Hy" prévoit la création d'une usine à Port-Jérôme qui produira de l'hydrogène "vert" à partir de l'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable. Cette usine sera associée à celle déjà existante d'Air Liquide à Port-Jérôme, produisant de l'hydrogène "gris" mais décarboné grâce à un procédé d'extraction maison, pour le compte du pétrolier Exxon, et à une troisième usine, située tout près à Gonfreville, qu'Air Liquide va bientôt racheter à TotalEnergies et exploiter, a indiqué Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide.

Faire de la vallée de la Seine une vallée "verte"

Le projet "Normand'Hy" porte sur la décarbonation de tout le bassin industriel normand le long de la Seine : "l'hydrogène vert décarboné doit tenir un rôle central. Ici à Port-Jérôme, c'est un investissement public de 200 millions d'euros qui va permettre de réaliser une des plus grandes usines au monde d'hydrogène décarboné, c'est la preuve que la France peut être un des champions mondiaux de production d'hydrogène décarboné", souligne Bruno Le Maire.

Structurer la filière en France et en Europe

La future usine de Port-Jérôme fait parti des 15 projets français qui seront transmis à la Commission européenne pour leur intégration au Piiec (Projet important d’intérêt européen commun (Piiec) hydrogène), destiné à constituer une filière solide d’hydrogène décarboné en Europe. La Commission devrait se prononcer sur tous les projets européens proposés avant l’été. L'État Français prévoit jusqu’à 7 milliards d’investissements publics dans la filière de l'hydrogène d'ici 2030.