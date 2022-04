"Ce serait très grave" si la reprise de la SAM annoncée par la Région ne se faisait pas, estime Arnaud Viala

Carole Delga est-elle allée vite en besogne ? En tout cas, Arnaud Viala, président LR du Conseil départemental de l'Aveyron, espère que les annonces faites par la présidente de Région il y a quelques mois sur l'avenir de l'emblématique fonderie automobile SAM de Viviez, vont se concrétiser. Carole Delga avait été la première à annoncer qu'un projet de reprise était à l'étude suite au départ de Renault. MH Industries, groupe basé à Vayrac dans le Lot, étudie la faisabilité d'une reprise.

Selon nos informations, la Région envisagerait très sérieusement de racheter les bâtiments de la SAM. Confirmez-vous cette information?

Non, je n'ai pas d'informations précises. Ce que je sais, c'est que la présidente de Région et d'ailleurs l'ensemble des collectivités, nous en faisons partie, ont été mobilisés pour faire en sorte qu'on limite la casse, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir quelle est la suite puisque de toute façon, l'activité qu'on connaissait malheureusement sur ce site est définitivement terminée.

Le rachat des murs n'est donc pas imminent?

La Région pousse l'idée d'un repreneur. Elle a peut-être l'intention d'aller plus loin en imaginant un rachat mais je n'ai pas l'information.

Le Département, que vous présidez, n'envisage pas de participer au rachat des murs de la fonderie?

Le Département n'en a pas la compétence, de par la loi. Le Département sera, de toutes les manières, un accompagnement par tous les moyens possibles, mais n'a pas la possibilité de faire ça.

C'est Carole Delga qui a annoncé qu'il y avait un repreneur potentiel. Le président de MH Industries s'est montré très prudent sur France Bleu Occitanie. N'a-t-elle pas manqué de prudence?

Je n'ai pas envie de polémiquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on fait des annonces vis-à-vis de salariés qui sont quand même presque 300, qui sont évidemment en grand désarroi, et vis à vis d'un territoire tout entier qui est sous le choc de ce sinistre supplémentaire dans un bassin qui a été très touché par la désindustrialisation par le passé, il faut être certain de ce qu'on me dit. Et moi je crois que si c'est le cas, c'est très bien. Si d'aventure ça n'était pas le cas, ce serait très grave.

Vous avez du mal à croire à ce projet de reprise?

J'ai en tout cas la certitude que avant de faire des annonces, il faut être certain du périmètre, du nombre d'emplois concernés, de la réalité de l'offre de reprise, de sa soutenabilité. Moi je n'ai pas, à l'heure actuelle, les éléments qui me permettent d'affirmer que c'est le cas.

Les questions de "boutique politique" ne sont pas à l'ordre du jour

Arnaud Viala s'est aussi exprimé sur l'élection présidentielle, à dix jours du deuxième tour. Il votera Emmanuel Macron, sans hésiter. "Notre famille politique doit assumer la responsabilité de l'échec (celui de Valérie Pécresse, ndlr) qui est lié à notre incapacité, sur le fond, à avoir une ligne et à la volonté de faire se rencontrer des tendances qui sont finalement irréconciliables. Nous nous sommes écartés de notre électorat dont le cœur historique est celui du centre droit, celui en tout cas que je veux incarner.

"Le deuxième tour est loin d'être écrit donc pour l'instant la préoccupation que nous devons avoir c'est celle de faire en sorte que ces 60% de français qui sont mécontents, en défiance massive, puissent être rassurés."

La priorité, pour la président de l'Aveyron, est de faire barrage au Rassemblement national. "Il est inimaginable d'avoir une France présidée par Madame Le Pen [...] dans un deuxième temps les questions de boutique politique seront peut-être à l'ordre du jour mais pour moi, ça n'est pas la priorité aujourd'hui".