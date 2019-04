Ce vendredi, France Bleu Berry vous donne la parole sur les mesures envisagées par Emmanuel Macron

France Bleu Berry continue de vous donner la parole chaque vendredi matin. Ce 18 avril, dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct de 8h15 à 8h30 sur les propositions envisagées par Emmanuel Macron suite à la crise des gilets jaunes.

Indre, France

Tous les vendredis, France Bleu Berry vous invite à donner votre avis. De 8h15 à 8h30, on échange ensemble pendant un quart d'heure sur un sujet qui vous concerne. Ce vendredi 18 avril, on s'intéresse aux mesures envisagées par Emmanuel Macron.

On en parle depuis plusieurs des semaines de ces annonces d'Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes notamment. Mais avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le calendrier a été bousculé. Initialement, le chef de l'État devait s'exprimer lundi soir et après le report de ces annonces, des fuites dans la presse ont dévoilé ce qui pourrait être l'armature des propositions du chef de l'État. On devrait en savoir plus dans le courant de la semaine prochaine.

Parmi ces mesures, il y a, ou plutôt, il y aurait, une réindexation des retraites sur l'inflation, une baisse des impôts des classes moyennes en supprimant quelques niches fiscales, la fin des fermetures d'écoles et d'hôpitaux ou encore le fameux RIC tant réclamé par les gilets jaunes, réservé à des sujets d'intérêts locaux. Autant de propositions qui restent à confirmer.

Est ce qu'un ré-indexation des petites retraites sur l'inflation, ça va dans le bon sens selon vous ? Le Président répond-il à vos attentes ? Venez nous donner votre sentiment en direct sur France Bleu Berry ce vendredi de 8h15 à 8h30 en nous appelant au 02.54.27.36.36.