CEAT à Longvic : un plan de poursuite de l'activité à l'étude, sursis pour les 250 salariés

CEAT, spécialiste de la réparation d'appareils électroniques, est en grande difficulté depuis la dégradation des relations commerciales avec son principal client, le géant sud-coréen Samsung. Mais une nouvelle solution vient d'émerger au niveau de la direction, qui pourrait permettre de poursuivre l'activité à Longvic, et de sauver la majorité des 250 emplois sur place.

Il s'agit d'un plan de continuation de l'activité de CEAT présentée par l'actuelle direction, et non d'une proposition de reprise émanant d'une entreprise tierce. Ce plan est élaboré en lien avec Samsung, qui a accepté de reprendre des échanges "constructifs et apaisés", précise à France Bleu Bourgogne l'avocat du CSE de CEAT, maître Thomas Hollande, du cabinet LBBA.

Au moins 43 salariés licenciés

Dans ce cadre, le tribunal de commerce autorise la poursuite de la période d'observation, en vue de l'adoption du plan de continuation. Une réunion de travail est d'ores et déjà fixée au 9 juin prochain.

A L'issue de cette réunion, l'espoir est que Samsung s'engage sur un certain montant de commandes, et sur au moins 24 mois. Cela permettrait de conserver la plupart des emplois. Le plan envisagé ne permet pas de garder, en effet, "la totalité des 250 salariés", précise maître Hollande. Il y aurait, dans le meilleur des cas, "43 licenciements dans le cadre d'un PSE", un plan de sauvegarde de l'emploi, en privilégiant au maximum les départs volontaires.

"C'est tout l'enjeu de la réunion du 9 juin", conclut l'avocat : si Samsung s'engage sur des montants de chiffre d'affaires insuffisants, le nombre de licenciements serait plus important. La direction pourrait même décider de ne pas présenter son plan de continuation, ce qui ouvrirait la porte à une liquidation de CEAT.