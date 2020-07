"Ceci n'est pas une Madeleine" : les restaurateurs de Mont-de-Marsan organisent une semaine en blanc et bleu

Les fêtes de la Madeleine ont beau avoir été annulées pour cette année 2020, les patrons de bars et de restaurants montois n'ont pas baissé les bras : pour animer le centre-ville, ils proposent une semaine d'événements festifs, en bleu et blanc, dans leurs établissements.

Elles auraient dû se tenir du 22 au 26 juillet : les fêtes de la Madeleine 2020 ont été annulés, à cause du coronavirus. Qu'à cela ne tienne ! Les patrons des bars et des restaurants du centre-ville de Mont-de-Marsan ont décidé de créer l'événement, pour faire la fête en blanc et bleu dans les établissements montois, tout en respectant les gestes barrières et les consignes sanitaires.

Au programme : menus spéciaux, concerts, animations, repas servis non-stop.... Chaque bar et restaurant est libre de décliner l'événement comme il le souhaite. Tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires en vigueur. "Ils n'y aura personne debout au comptoir, pas d'attroupement dans la rue, pas de bandas sur la terrasse, pas de penas, pas de bodegas, pas plus de 10 personnes à chaque table et les tables seront espacées du mètre réglementaire", énumère Alexandre Ricaud, le patron du restaurant le Dix Bis. "Ce ne sera pas la Madeleine, mais ça aura lieu la même semaine. On veut proposer aux montois, qui ont l'habitude de sortir et de se divertir à ces dates-là, de venir faire la fête, boire un coup, manger au resto...en bleu et blanc bien sûr, pas question de se passer de nos couleurs !".

Pas question de reproduire les débordements que l'on a pu voir dans les rues de Saint-Jean-de-Luz le week-end du 20 et 21 juin : les fêtes de la Saint Jean avaient été annulées, mais la foule rouge et noire s'est massée dans les rue, sur les terrasses des bars, au mépris de toutes les mesures de sécurité. Les restaurateurs montois, eux, assurent qu'ils seront intransigeants sur le respect des mesures barrières : "Ce serait dommage de devoir refermer les établissements cet automne, de devoir se reconfiner, ce serait très compliqué pour beaucoup d'entre nous" met en garde Alexandre Ricaud. "Donc ne faisons pas les cons, attendons le mois de septembre s'il le faut pour reprendre une vie plus normale, mais faisons-nous plaisir quand même."

Cette semaine de festivités vise aussi à inciter les montois à consommer dans les bars et restaurants du centre-ville, afin de soutenir les professionnels, durement touchés par le confinement. "Si on peut faire ne serait-ce que 30% de ce que l'on fait habituellement lors de la Madeleine, ce sera ça de pris ! Parce qu'on s'est assis sur 3 mois de chiffres d'affaires", explique le patron du Dix Bis. "Alors on demande aux montois de nous aider, de ne partir à la plage, de ne pas partir sur la côte cette semaine-là, mais de relancer le commerce de centre-ville. Donc venez ne pas faire la Madeleine !"