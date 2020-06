"Cela nous a beaucoup manqué" : les Périgourdins sont de retour au restaurant

Cela fait plus de deux semaines que les restaurateurs ont rouvert leurs portes. A Périgueux, les clients sont au rendez-vous. Malgré les masques et les distanciations physiques, tous sont ravis d'avoir retrouvé le chemin de la bonne gastronomie.

Etes vous retournés au restaurant ? Particuliers ou restaurateurs, comment ça s'est passé? Dans les rues de Périgueux, de nombreux Périgourdins se sont de nouveau rendus dans les restaurants après trois mois de fermeture.

"Ce qui est compliqué c'est la limitation du nombre de personnes"

"Cela fait du bien de revenir au restaurant. En plus, nous sommes retraités donc nous bougeons beaucoup. Nous restons dans le coin pour faire travailler les commerçants locaux" explique Chantal, amatrice de bonne gastronomie.

Dans les rues pavés de Périgueux, Josiane est elle aussi retournée au restaurant. Elle en est très contente mais a été très étonnée : "Les serveurs n'avaient pas de masque, le patron non plus. C'est surprenant !". Un peu plus loin, rue Limogeanne, Raymonde et son époux Maurice expliquent s'être rendus à Bergerac : "On connait un petit resto, il n'y avait aucun problème de masque". Ce n'est pas le masque qui dérange le plus Brigitte : "Ce qui est compliqué, c'est la limitation du nombre de personnes ! Du coup depuis deux semaines, j'enchaîne les restaurants avec maximum dix personnes différentes à chaque fois" s'amuse-t-elle.

Dans ce restaurant, la clientèle est de retour

Sous les arcades en pierre de son restaurant, Le Hercule Poirot, Romain Sauvage, le chef cuisiner, est fier de montrer son cahier de réservation. Les pages sont pleines. Dès le 4 juin les clients étaient au rendez-vous : "Le week-end a été très fort, c'était le week-end de la fête des mères. Les gens ont fêté cela au restaurant ! On avait peur mais on entendait le téléphone sonner, c'est plutôt positif !"

Le téléphone n'arrête donc pas de sonner. Le gérant espère que la situation va durer mais avec l'été puis la rentrée qui approche, il est dans le flou : "Avec la rentrée sociale, on entend parler de licenciement. On ne sait pas s'il y aura un deuxième confinement" s'inquiète Romain Sauvage.

Tous les clients jouent bien le jeu du port du masque. Le patron demande désormais un assouplissement des distanciations physiques et la non-obligation du port du masque pour ses équipes.