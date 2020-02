Cela vous dit un pot au feu ce midi aux halles de Tours ?

Tours, France

Le pot au feu géant de la ville de Tours se déroule ce samedi aux halles de 8h à 15h. C'est la 24e édition de cette vaste opération de solidarité dont les profits vont aux restos du coeur d'Indre-et-Loire. L'an passé 22 000 euros ont été récoltés et remis à l'association, 22 000 euros un record, il y a 24 ans la somme était de 3 200 euros. Ces 22 000 euros ont permis aux restos de coeur de servir 20 000 repas aux plus démunis.

Le principe reste le même d'une année sur l'autre

Vous pouvez soit acheter votre barquette de pot au feu froide au prix de 6 euros aux halles de Tours (même tarif que l'an passé) soit la déguster sur place de façon conviviale à partir de 11h30 et cela dans une ambiance musicale. Pour réaliser ce pot au feu géant, plus d'une tonne de viande et plus de deux tonnes de légumes ont été nécessaires, des produits offerts gracieusement et préparés par la cuisine centrale de Tours. A cela il faut ajouter 200 baguettes de pain, 17kg de fromage et près de 300 tartelettes. Une partie de la découpe de la viande a été réalisée par 27 jeunes du campus des métiers de Joué-lès-Tours, des élèves de 2e année de CAP boucherie qui ont dû parer la viande, la ficeler avant qu'elle parte à la cuisine centrale pour la cuisson. L'occasion pour ces élèves de participer à cette opération de solidarité et de revoir par la même occasion l'anatomie musculaire des bovins adultes. Leur professeur Stéphanie Hein leur a promis de faire prochainement avec eux un pot au feu justement !