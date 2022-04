Enquête France Bleu : les méthodes du nouveau propriétaire du chocolatier Cémoi basé à Perpignan

De l'inquiétude, des questions et pour l'instant : aucune réponse. Depuis le 16 avril dernier, l'ambiance s'est tendue au sein du chocolatier Cémoi. Ce jour-là, le maire de Perpignan Louis Aliot annonce dans un communiqué et sans citer ses sources, que "la nouvelle Direction de Cémoi s’apprêterait à supprimer 148 emplois, dont certains au siège perpignanais de la société".

Ce plan de licenciement serait élaboré dans le plus grand secret depuis plusieurs semaines, ce qui constitue une méthode totalement inacceptable[...] Je demande que le Préfet organise, sans délai, une table ronde sur l’avenir de la société dont le siège est à Perpignan, Louis Aliot

De leur côté, les syndicats affirment n'avoir aucune information sur cet hypothétique plan social. Mais…

Des signaux inquiétants

Cémoi appartient à une holding belge, Sweet Products, depuis juillet 2021. À Perpignan, 250 salariés travaillent en CDI. Le chocolatier est l’un des plus gros employeurs du département et une marque historique. Une réunion a eu lieu la semaine dernière entre les élus du personnel et la direction. Cette dernière aurait botté en touche. France Bleu Roussillon a contacté les dirigeants. Ils refusent de parler à la presse pour le moment.

Néanmoins, certains élus du personnel décrivent des signaux inquiétants au sein de l'entreprise. Depuis quelques mois, la nouvelle direction ne fait plus appel aux intérimaires. Et sur certaines lignes de productions, le temps de travail est divisée par deux. "Il y a une volonté de réduire les stocks, c'est clair et net" affirme un salarié qui souhaite rester anonyme. Des stratégies qui rappellent ce qui s'est passé au sein de la chocolaterie belge Jacques, lors de la dernière décennie.

"On a vécu la même situation : les salariés doivent être vigilants face à la direction"

Nous sommes en juillet 2011 : Sweet Products rachète la chocolaterie belge Jacques. C'est une entreprise très connue chez nos voisins belges, fondée à la fin du XIXème siècle. Le siège historique est basé à Eupen, dans la banlieue de Liège. Environ 70 salariés y travaillent dont Fabienne. Elle y a passé 30 ans de sa vie :

C'était une entreprise très familiale, très appréciée des Belges. Toutes les familles avaient du chocolat Jacques dans leurs armoires. Mais à l'arrivée des nouveaux dirigeants, il n'y a plus eu aucune considération du personnel.

Peu de temps après le rachat, les conditions de travail dans l'usine d'Eupen se détériorent. Fabienne décrit une ambiance pesante : suppression des acquis sociaux (disparition de certaines primes, de tickets-restaurant, de jours de vacances...), des dirigeants très froids et des charges de travail qui s'intensifient : "Très vite, on nous a fait comprendre que la production à Eupen n'était pas assez rentable", explique l'ancienne salariée. Et comme à Perpignan, les dirigeants réduisent les stocks, se passent des intérimaires. "Il y avait une volonté de dégoûter les employés et de les préparer à la fermeture de l'usine" poursuit Francisco Barrera, délégué régional du syndicat FGTB, la Fédération Générale du Travail en Belgique.

Francisco Barrera avait défendu les salariés d'Eupen et échangé à de nombreuses reprises avec la direction Copier

En mai 2019, soit huit ans après le rachat de la chocolaterie Jacques, le siège d'Eupen ferme définitivement ses portes. Soixante employés se retrouvent sur le carreau, dont Fabienne. "Notre colère vient du fait que le groupe était en bonne santé, il faisait des bénéfices !" se souvient-elle. Pour Francisco Barrera, de la FGBT, le groupe Sweet Products n'avait qu'un seul objectif avec le rachat de la chocolaterie Jacques : "Étendre son influence, tout simplement". Car nous parlons ici d'un véritable pôle de la confiserie, présent dans plusieurs pays, et bâti par un seul homme : Fons Walder.

Un profil à la Bernard Tapie, la discrétion en plus

Lorsque vous tapez le nom de Fons Walder sur Internet, quasiment aucun résultat n'est proposé. Le multimillionnaire (dans le classement des 60 plus grandes fortunes de Belgique) ne s'exprime pas publiquement. Ou très peu. "C'est un homme très froid. On ne l'a vu que deux fois : lorsqu'il a racheté l'usine et lorsqu'il l'a fermé" raconte Fabienne, l'ancienne salariée de Jacques. Fons Walder a bâti sa fortune dans les années 90, époque durant laquelle il acquiert une entreprise de radiateurs, qu'il revend à très bon prix.

L'entrepreneur créé ensuite, dans les années 2000-2010, ce fameux pôle de la confiserie à travers le groupe Sweet Products. Avec cette holding, il rachète les marques Belgian Ice Cream et l'entreprise de chocolat belge Baronie, auxquelles il agglomère d'autres filiales du secteur. C'est le cas de la chocolaterie Jacques, mais aussi de la marque Alpia, Sarotti, Alprose ou encore Duc d'O, un fabricant de truffes. L'un des sites de l'entreprise, près d'Anvers, a également cessé toute activité peu de temps après son acquisition. En 2016, deux ans après la reprise, Fons Walder annonce la fermeture de l'usine. Résultat : licenciement collectif et là aussi, comme à Eupen pour la chocolaterie Jacques, une soixantaine d'employés se retrouvent sans emploi.

Chez Cémoi, une nouvelle réunion entre syndicats et direction prévue à la mi-mai

La dernière acquisition de Fons Walder, c'est donc le chocolatier catalan Cémoi. Une transaction qui prouve l'appétit du millionnaire : en juillet 2021, au moment du rachat, l'entreprise perpignanaise, propriété de la famille Poirier, est quasiment deux fois plus importante que le groupe belge. Aussi bien en chiffre d'affaire qu'en nombre de salariés. Cémoi compte alors 3500 salariés dans le monde dont 2200 en France. La société possède 14 sites de production et génère un chiffre d'affaire de 750 millions d'euros en 2020.

Presque un an après son arrivée, on ne sait toujours pas combien Fons Walder a dépensé pour racheter Cémoi. Une entreprise qui se portait bien jusqu'ici. Mais vu les précédents en Belgique, le délégué de la FGBT dans la région de Liège Francisco Barrera lance un avertissement aux salariés perpignanais : "Ne soyez pas naïfs. Restez très méfiants vis-à-vis de cette direction."