Isère, France

Alors qu'Emmanuel Macron et son ministre des comptes publics Gérald Darmanin ont prévu de se voir ce mardi pour faire le point sur la réforme de la collecte de l’impôt sur le revenu, et alors qu'un possible arrêt de cette réforme a même été publiquement évoqué par le ministre, la députée iséroise Cendra Motin, chargée de mission sur le sujet, ne lâche pas l'affaire : "Il faut faire le prélèvement à la source de l’impôt" confie-t-elle sur France Bleu Isère, "la vie des français a changé, on a besoin d'un mode de prélèvement de l’impôt qui s'adapte mieux à cette vie. Aujourd'hui beaucoup de gens, hélas, travaillent en CDD, ont des jobs précaires, et ces personnes ont besoin que l’impôt s'adapte en temps réel à leur situation".

"Tout est prêt pour mettre en oeuvre la réforme"

Cendra Motin écarte toute idée de bugs et de couacs, "Tout est prêt pour mettre en oeuvre la réforme" affirme-t-elle. Interrogée alors sur les raisons qui font hésiter le chef de l'Etat, Cendra Motin écarte l'idée qu' Emmanuel Macron puisse renoncer pour ménager sa cote de popularité. "Il s'agit juste pour le président de la république de s'assurer que tout est maîtrisé par ses équipes et compris par les français."

non, je ne serai pas fâchée si le président renonce

L'élue de la sixième circonscription de l'Isère (Bourgoin-Jallieu Nord - Crémieu, Morestel, Pont de Chéruy) affirme toutefois qu'elle restera solidaire de la décision finale du chef de l'Etat et qu'elle "ne sera pas fâchée" si Emmanuel Macron renonce à mettre en place le prélèvement à la source dès le premier janvier prochain. "Cela voudra dire qu'il aura estimé qu'on a encore des progrès à faire et donc on se remettra au travail" conclu-t-elle.

