Centenaire et en pleine forme, la maison Vedrenne aborde 2023 avec optimisme à Nuits-Saint-Georges

Avec un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et près d'une centaine de salariés, la maison Vedrenne est l'une des entreprises importantes et même emblématiques de la Côte-d'Or. La société installée à Nuits-Saint-Georges exporte ses liqueurs et ses sirops dans le monde entier, portée par la généralisation des cocktails dans le secteur de l'hôtellerie - restauration. Elle se prépare aussi à fêter son centième anniversaire dans quelques mois. Entretien avec Sébastien Traverse, son directeur général résolument optimiste.

ⓘ Publicité

loading

Sébastien Traverse, Directeur général de la maison Védrenne à Nuits-Saint-Georges © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : C'est une fierté de diriger une maison comme Vedrenne ?

Sébastien Traverse : C'est une fierté de diriger une maison historique comme Vedrenne puisque l'entreprise a été créée en 1923 et donc nous rentrons dans une année de centenaire. En réalité, on prépare ça depuis l'année dernière. C'est un anniversaire qui va s'articuler avec deux temps forts. D'abord, un premier temps avec une journée festive dédiée à l'ensemble des salariés, qui aura lieu au mois de mars. Et dans un deuxième temps, une journée pour l'ensemble de nos partenaires qui aura lieu sans doute début juillet.

On va parler d'un passé plus proche de nous, 2022 a été une très bonne année pour Vedrenne ?

2022 a été effectivement une année très dynamique, avec une grosse reprise de la consommation, notamment dans les bars et restaurants, en France particulièrement. C'est un secteur d'activité qui a bien fonctionné. Le tourisme a repris et ça se traduit pour nous liquoristes, par des ventes en croissance, à la fois sur les liqueurs et les sirops. On peut dire également qu'on bénéficie à plein de la vogue du cocktail, puisque de plus en plus d'établissements en proposent à leur carte.

Cela vous oblige à toujours innover pour trouver de nouvelles saveurs ?

Tout à fait. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise d'innover chaque année en développant des nouveaux parfums, que ce soit en liqueur ou en sirop. Par exemple, cette année, nous travaillons sur un nouveau parfum de sirop cannelle. Ce sera une innovation pour 2023. En 2022, nous avons lancé le limoncello qui était aussi un nouveau produit liqueur de la marque Vedrenne.

2022 a été une très bonne année, pourtant, on vient de traverser plusieurs crises. Il y a eu la crise sanitaire et maintenant celle des prix de l'énergie. Elle vous impacte ?

Indirectement**,** car nous ne sommes pas de gros consommateurs d'énergie, dans le sens où nous n'avons pas besoin de froid pour nos productions. Nous avons juste besoin d'un peu d'énergie pour le fonctionnement des machines et pour pasteuriser les sirops, mais cela reste limité en demande d'électricité. Par contre, on est impacté fortement de façon indirecte à travers les augmentations de coûts de nos fournisseurs. Je pense notamment au verre quand je dis ça puisque pour produire une bouteille en verre, il faut chauffer à plus de 1.000 degrés. Donc ces productions sont très intenses en énergie et le coût des bouteilles a fortement augmenté.

Vous arrivez tout de même à fournir les commandes ?

Ça demande beaucoup d'anticipation, donc ça rend effectivement plus complexes toutes les opérations quotidiennes de production, c'est une évidence. Le fait d'avoir des bouteilles gravées Vedrenne pour nos marques de liqueur et de sirop nous protège tout de même un petit peu, dans le sens où les difficultés touchent surtout les modèles standards plutôt que des modèles personnalisés. Toutefois, à certaines occasions, ça nous oblige à être créatifs et à remplacer certains modèles de bouteilles qui ne sont pas livrés par d'autres modèles.

Vous exportez dans combien de pays?

On exporte dans environ 60 pays et ça représente à peu près 40 % de l'activité de l'entreprise. Nous exportons principalement vers l'Amérique du Nord, les pays d'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient pour les sirops.

Finalement, comment voyez vous cette année 2023 ?

On la voit avec quelques incertitudes, effectivement, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. et le contexte général qui présente encore quelques difficultés. On est tout de même plutôt optimiste dans le sens où il y a une vogue du cocktail. Il y a donc un réel appétit pour les liqueurs et les sirops, puisque les deux produits sont des produits de mélange qui rentrent dans les cocktails. D'autre part, on a refait toutes nos gammes à la fois de sirop sur les années 2019-2020 et de liqueurs l'année dernière avec de nouvelles bouteilles, de nouvelles étiquettes et de nouvelles capsules. On est très satisfait parce que nos clients sont très satisfaits, donc ça nous rend optimistes.

La pénurie de bouteille de verre, une crise qui dure !

La hausse des prix du gaz et de l'électricité pénalise beaucoup d'entreprises, mais pour Vedrenne, l'impact est donc limité au niveau de la production de liqueurs et de sirops. En revanche, la pénurie de verre est plus gênante car elle se traduit parfois par un casse tête pour l'embouteiller. Mais cette problématique date d'avant la crise de l'énergie, il y a plus d'un an et demi. "C'est vrai que c'est une réelle difficulté ces approvisionnements en verre. Je dirais que ça ne date pas de ces dernières semaines. En réalité, ça fait plus d'un an que la situation est compliquée et finalement, c'est une conséquence directe de la crise sanitaire. Au moment où l'activité est repartie dans les bars et restaurants à l'été 2021. Il y a une demande qui a été très forte partout, dans tous les pays et chez tous les clients. Et donc l'industrie verrière n'arrive pas à suivre depuis cette date. Donc ça nous oblige à être créatifs et à remplacer certains modèles de bouteilles qui ne sont pas livrés par d'autres modèles." explique Sébastien Traverse.