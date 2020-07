Center Parcs de Roybon abandonné : les réactions sur France Bleu Isère

"Grande déception" ou "grand soulagement", les avis sont évidemment très partagés au lendemain de l'abandon du projet de Center Parcs de Roybon (Isère) par le groupe Pierre et Vacances hier soir. Élus et associations sont au micro de France Bleu Isère.

Emmanuel Wormser, avocat et juriste pour France Nature Environnement, dans le journal de 6h30 :

"C'est un grand soulagement, mais il faut bien l'avouer, on n'est pas très surpris. C'est 11 ans de combat. Les zones humides ont posé problème, et ça c'est bien le choix de la zone d'implantation du projet. Il ne fallait pas envisager de l'implanter là où on a une zone humide remarquable, pour le bassin de Romans".

Serge Perraud, le maire tout juste réélu de Roybon, dans le journal de 7h :

"Une grande déception pour une grande majorité des Roybonnais qui attendaient ça avec beaucoup d'enthousiasme. A savoir que notre village périclite. Un projet comme ça, c'était le redynamiser, de l'économie, redonner du travail à beaucoup de personnes, dans tout le secteur de Chambaran. Pour le moment, le terrain appartient à Pierre et Vacances. C'est prématuré pour savoir aujourd'hui ce qu'il va être possible de faire. Déjà, dans l'urgence, j'espère que l'État va prendre les mesures utiles et nécessaires pour faire évacuer la ZAD et les zadistes sur place. Ce dossier était bien malade, maintenant à nous de reconstruire, de repartir sur d'autres bases".