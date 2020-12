Center Parcs en Sologne : des propriétaires de cottages veulent attaquer Pierre et Vacances en justice

Plus de 200 particuliers, propriétaires de cottages au Center Parcs des Hauts de Bruyères, veulent saisir la justice. Ils reprochent au groupe Pierre et Vacances, qui exploite le site, de ne pas leur avoir versé deux mois et demi de loyers suite au confinement du printemps dernier.

" On est le pot de terre comme le pot de fer mais on ne se laissera pas faire" assure Philippe Quéant. Cet infirmier libéral, installé dans le Nord de la France, a acheté il y a 10 ans un des cottages du domaine Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne, dans le Loir et Cher. Mais aujourd'hui, il est prêt à lancer une action en justice contre le groupe Pierre et Vacances, un géant du tourisme en France et en Europe.

Un chalet pour une optimisation fiscale

Au départ, Philippe a investi un peu par hasard au Center Parcs de Sologne : "c'était sur un conseil de mon comptable pour investir de façon sûr en bénéficiant d'une déduction fiscale". Son chalet de 65 mètres carrés lui a coûté 338.000 euros avec un prêt sur 20 ans. En contrepartie, le Groupe Pierre et Vacances, qui exploite "touristiquement" le cottage, lui verse 1.000 euros de loyer par mois. " On n'a pas jamais eu de problème jusqu'en avril prochain".

On a un loyer garanti par le bail

Philippe, comme tous les propriétaires de résidence avec Pierre et Vacances, a reçu un courrier lui signifiant qu'en raison du confinement et donc de la fermeture des cottages, les loyers ne seront pas versés sur la période concernée, ce qui représente 2 mois et demi. " On est tombé des nues" assure William Esteban, lui aussi propriétaire d'un cottage au Center Parcs de Sologne. "Le contrat qu'on a passé avec Pierre et Vacances prévoit un loyer garanti. Nous ne sommes pas tributaires des activités du groupe. Que le chalet soit loué ou pas, ils nous doivent toujours un loyer".

William Esteban propriétaire d'un cottage au Center Parcs de Sologne Copier

Pierre et Vacances se justifie...

Joint par France Bleu Orléans, le groupe Pierre et Vacances comprend l'émoi que suscite cette affaire. "Tout le monde s'est pris la crise de plein fouet, le groupe Pierre et Vacances comme les propriétaires" explique Dominique Ménigault, directeur de la gestion du patrimoine chez Pierre et Vacances. Mais, le géant de la résidence de tourisme fait une autre lecture juridique de la situation : "Avec la fermeture imposée de nos résidences, les biens de nos propriétaires sont devenus indisponibles à la destination touristique qui est la leur et donc le bail était de fait suspendu."

...Et promet des compensations

Pour compenser les loyers perdus, Pierre et Vacances s'engage à rallonger tous les baux d'un an et à redistribuer 50% du chiffre d'affaire supplémentaire qui sera réalisée sur les 2 prochaines (par rapport à l'année 2019). " Après la crise, on est sûr que nos résidences et notamment les Center Parcs repartiront en force. Il y aura une demande forte sur ce genre de produits sachant qu'en plus, on est en train de monter en gamme sur nos offres" assure Dominique Ménigault.

Dominique Ménigault pour le groupe Pierre et Vacances Copier

Mais, ces engagements ne suffisent pas à calmer la grogne des propriétaires comme Philippe ou William. " On a déjà fait des lettres de mise en demeure, on a un avocat et on ira plus loin s'il le faut pour récupérer nos loyers non payés".