Center Parcs ouvre son premier parc dans le Sud-Ouest, au cœur des Landes de Gascogne

C'est la première fois que Center Parcs descend autant au Sud. En ouvrant le 23 mai, la semaine de l'Ascension, son domaine des Landes de Gascogne, à Beauziac, dans le Lot-et-Garonne (à 15 kilomètres de Grignols, en Gironde), le groupe Pierre et vacances se rattrape. Son septième parc en France sera de très loin le plus au Sud, titre pour l'instant détenu par un parc ouvert il y a sept ans... au nord de la Vienne.

Installé à un carrefour, à 1h30 de Bordeaux et 1h50 de Toulouse, le parc cherchera à attirer des habitants des deux grandes métropoles, mais aussi des visiteurs plus lointains qui s'arrêteraient lors de vacances dans le Sud-Ouest. Et il sera complet cet été, tous les cottages sont même déjà réservés pour la période entre le 15 juillet et le 15 août. "Quand on est à Bordeaux, c'est une variante riante du Bassin d'Arcachon, qui est très agréable, mais où tout le monde va déjà", revendique le directeur du domaine, Bruno Guth. "Nous, on veut faire des choses différentes". Pour les derniers billets disponibles au mois de juin, comptez entre 640 et 800 euros pour un cottage pouvant accueillir quatre personnes pendant trois nuits.

400 hébergements, jusqu'à 2 000 touristes sur place

Si vous avez déjà passé vos vacances dans un parc du groupe, vous ne serez pas dépaysé. Vous retrouverez ainsi les incontournables de cette marque. La nature, d'abord, avec un parc au cœur des pins de la forêt des Landes de Gascogne, quatre jardins potagers, avec des ateliers cuisine, de découverte des métiers de jardinier, fermier et chef cuisinier, des fermes pédagogiques où vous trouverez poules, canards, lapins, moutons, chèvres et poneys. Les 400 hébergements, ensuite, disséminés partout dans la forêt. Appelés cottages, il y en a plusieurs types (VIP, confort, maison dans les arbres, maison à la ferme), qui peuvent accueillir entre deux et 12 personnes.

Un exemple de cottage dit "VIP". - Center Parcs

La restauration sera également présente sur le site, avec deux restaurants, dont la carte est élaborée par le chef lot-et-garonnais Michel Dussau, souligne le groupe qui veut mettre en avant l'ancrage local, aussi représenté par un marché de producteurs sur place. Et puis, bien sûr, l'Aqua Mundo, une bulle chauffée à 28 degrés, avec des bassins à l'intérieur et à l'extérieur , spa, toboggans, bassins, piscine à vagues...

A cinq semaines de l'ouverture, les derniers aménagements sont en cours dans les cottages. 300 personnes ont déjà été recrutées, et le parc cherchera encore des saisonniers pour l'été pour gérer cette vraie petite ville qui peut accueillir 2 000 personnes en même temps.

Première ouverture depuis un projet abandonné en Isère

Une ville qui a poussé en quelques mois, pour ouvrir le premier Center Parcs, depuis l'abandon du projet de Roybon, en Isère. En 2020, le groupe avait renoncé à ce projet, après une bataille avec les défenseurs de l'environnement, qui dénonçait l'installation sur des zones humides. Une ZAD s'était même montée sur place.

à lire aussi Isère : des zadistes font leur apparition à Roybon

Dans le Lot-et-Garonne, où 50 hectares ont été aménages dans un espace de 85 hectares de forêt, le groupe n'a pas rencontré une opposition similaire, dans un projet qui se veut "exemplaire", selon Bruno Guth. "En Moselle, où on a ouvert il y a 12 ans, la biodiversité est plus riche qu'avant notre arrivée", argumente le directeur du domaine qui promet aussi des efforts sur la piscine, exposée plein sud, pour gagner des degrés, et où l'eau des bassins est mise au chaud la nuit, dans des caves, pour qu'il n'y ait qu'un ou deux degrés à gagner.