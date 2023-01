Centrale à charbon de Saint-Avold : "trop tôt pour dire ce que nous aurons à faire en 2023-24"

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, est au Centre des Congrès Robert Schuman à Metz ce jeudi matin pour assister à la dernière réunion publique de la concertation nationale sur le mix énergétique . Une série de rencontres destinée à discuter des enjeux de la transition énergétique et aux moyens que la France doit envisager pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui se décline également sur le site internet, où environ 22.000 contributions ont été déposées.

Une prolongation pour Saint-Avold ?

En marge de ce déplacement, la ministre a évoqué sur France Bleu Lorraine la situation de la centrale à charbon de Saint-Avold , qui aurait dû fermer ses portes définitivement au sortir en mars 2021, mais dont le fonctionnement a finalement été prolongé cet hiver par le gouvernement en raison de la crise énergétique.

"Nous serons sortis des centrales à charbon avant la fin de la décennie" assure la ministre qui n'exclut pourtant pas une nouvelle prolongation pour le site de Saint-Avold. "Il est trop tôt pour dire ce que nous aurons à faire en 2023-24", précise Agnès Pannier-Runacher. "J'attend d'avoir les scenarios de notre expert énergétique et électrique RTE pour tracer la situation de disponibilité des réacteurs nucléaires et la situation de tension sur le marché international en matière de production d'électricité de nos voisins, en particulier de l'Allemagne, pour prendre une décision éventuelle de prolongation d'un an." En attendant, la ministre rappelle sa promesse de compenser chaque tonne de CO2 émise par la centrale par "des projets de capture carbone" dans le Grand-Est.