Centrale à charbon de Saint-Avold : "un symbole de l'industrie du futur" selon la ministre Pannier-Runacher

La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, est en Moselle ce matin, à Carling et à Saint-Avold. Elle se rend notamment à la centrale à charbon Emile Huchet, appelée à s'arrêter fin mars, et qui s'engage dans une reconversion vers les énergies vertes.

Apres les dossiers Smart-Ineos à Hambach, Liberty Seel Saarstahl à Hayange, Agnès Pannier-Runacher revient en Moselle pour un autre site industriel emblématique du département : la centrale Emile Huchet à Saint-Avold. Parmi les dernières centrales à charbon de France, elle doit s'arrêter définitivement le 31 mars prochain. La ministre déléguée à l'Industrie vient y poser marquer le début de sa reconversion vers les énergies vertes. La centrale accueillera bientôt une chaufferie biomasse au profit de l'industrie chimique. Avant son déplacement en Moselle, elle répond aux questions de France Bleu Lorraine.

France Bleu Lorraine : du charbon à la biomasse, c'est un symbole de la transition écologique que vous défendez ?

Agnès Pannier-Runacher : C'est le symbole de l'industrie du futur qui vient au secours d'une industrie qui était fondée sur les énergies fossiles et qui permet la transformation et la transition. Donc, effectivement, on passe d'une centrale qui produisait de l'électricité sur la base du charbon à une centrale qui va produire, de la chaleur avec de la biomasse, du bois pour être très simple. Et nous allons accompagner le développement de cette plateforme avec dès l'installation de nouvelles activités.

Que vont devenir les salariés actuels de la centrale ? Seront-ils tous associés à cette reconversion ?

Ils font l'objet d'un accompagnement personnalisé de la part du ministère de la Transition écologique. Cette centrale biomasse va créer de l'emploi à peu près équivalent, même un peu plus. Gazel, qui est l'opérateur, s'est également engagé à faire des propositions au sein de ses autres activités. Et bien entendu, notre objectif, c'est trouver une solution pour chacun et cela ne s'arrête pas aux personnels qui travaillent pour la centrale. Cela s'applique aussi aux sous-traitants. Le ministère de la Transition écologique a appelé chacun d'eux. Ce sont souvent de très petites entreprises pour leur proposer de les accompagner, de faire un diagnostic de l'impact de la fermeture de la centrale à charbon et pour voir avec eux comment on peut repositionner leur activité et faire en sorte qu'il y ait un débouché pour chacun.

Avec quel financement ?

Je vais annoncer le soutien de l'Etat. C'est un soutien qui n'est pas du tout négligeable : 12 millions d'euros pour cette chaudière biomasse. En investissement, c'est un accompagnement que nous faisons aussi en finançant chaque année, de l'ordre de 1,7 million d'euros, et nous allons continuer à accélérer tous les projets qui s'installeraient sur la centrale et qui viserait à faire de la chimie d'origine biosourcées, c'est à dire qui fait du bien à l'environnement.

La production d'hydrogène est-elle aussi une piste ?

Il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur une technologie. Je sais qu'il y a un grand enthousiasme sur l'hydrogène. C'est une très bonne chose. On va annoncer les premiers projets financés avec le soutien de l'Union Européenne dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous avons, dans le plan France 2030, prévu de mettre 2 milliards d'euros sur l'hydrogène bas carbone. C'est énorme et le Grand Est est bien placé pour prendre sa part. Mais la chimie biosourcés, la chimie verte, c'est également un énorme potentiel.