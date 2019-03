Centrale de CHOOZ : des travaux pour allonger sa durée de vie de 10 ans

Chooz, France

C'est parti. Depuis ce vendredi soir 23 heures, l'unité de production numéro deux de la centrale de Chooz est à l'arrêt pour plus de quatre mois. "C'est comme pour une voiture "explique son directeur Laurent Berthier. "On arrête l'installation et on fait le plein. Pour une installation nucléaire on remplace une partie du combustible pour pouvoir produire de l'énergie."

En plus des opérations de maintenance, il s' agit aussi d'améliorer le niveau de sûreté de l'installation. 49 modifications matérielles sont prévues dont 32 qui n'ont jamais été réalisées sur ce site. Des travaux essentiels qui permettront d'allonger de dix ans la durée de vie de la centrale après visite et accord de l'autorité de sûreté nucléaire. un investissement de 100 millions d'euros. Il y aura évidemment d'importantes retombées économiques pour le territoire. Plus de deux millions d'euros de commandes ont été faites auprès d'une centaine d'entreprises ardennaises.

Au pic de l'activité, plus de 2000 prestataires seront sur le site en plus des 800 salariés d'EDF mobilisés sur la centrale.