Centrale de Cordemais : l'Etat donne son accord pour le projet Ecocombust

Il faut croire que la grève des salariés de la centrale de Cordemais, démarrée le jeudi 12 janvier dernier pour mettre la pression à l'Etat, a fonctionné. Les agents ont été reçu ce mardi 17 janvier à l'Elysée par des représentants interministériels, qui ont donné leur accord pour le projet Ecocombust. Une lettre officialisant cet accord doit arriver ce vendredi 20 janvier. La grève devrait ensuite être levée.

Du charbon à la biomasse

Le projet Ecocombust, porté par les salariés de l'usine, a pour objectif de convertir leur centrale thermique, condamnée par l'arrêt prochain du charbon, en centrale biomasse. Il s'agira ici de brûler des pellets de bois produits sur place à partir de déchets d'ameublement. La survie du site dépend donc de ce projet, ainsi que les 500 emplois directs. "1000 emplois au total, avec ceux de EDF et les prestataires permanents", précise Gwenaël Plagne, délégué CGT à la centrale.

Un soulagement ? Le syndicaliste reste tout de même prudent. "Après sept ans de travail, de lutte pour construire ce dossier, on obtient un accord de principe", décrit-il. "C'est encourageant puisqu'on a réussi à convaincre, à montrer au plus haut niveau de l'Etat que le projet de reconversion de la centrale est sérieux. Maintenant, on attend quand même le courrier."

Nouvelle usine en 2025

Après l'arrivée de ce fameux courrier, le permis de construire doit être déposé dans les prochains mois, en mars ou en avril, avec un début de chantier d'ici la fin de l'année. La mise en service industrielle de l'usine est prévue pour 2025. Un investissement total de 200 millions d'euros du groupe Paprec et de EDF, appuyé par des subventions de l'Etat.