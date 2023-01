Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly : le dernier réacteur à l'arrêt vient d'être relancé

Ce n'était plus arrivé depuis longtemps : tous les réacteurs nucléaires en Centre-Val de Loire sont désormais en service. En octobre dernier, alors que les craintes de coupures pour cet hiver commençaient à se renforcer, 7 des 12 réacteurs de notre région étaient encore à l'arrêt. C'est donc une impressionnante succession de redémarrages qui a été engagée.

"Un fortuit" lors du redémarrage du dernier réacteur à Dampierre

Le point final de ces rédémarrages a eu lieu samedi dernier à Dampierre-en-Burly, dans le Loiret. Le réacteur numéro 2 a été raccordé au réseau. D'ailleurs, ce raccordement ne s'est pas passé totalement comme prévu. Malgré les 22.000 heures de travaux de robinetterie et les 69 modifications opérées au cours de la visite décénale, il y a eu un problème technique, un "fortuit" selon le terme utilisé par EDF. Du coup, le rédémarrage du réacteur a pris 48 heures de retard.

Le Centre-Val de Loire, 2ème région qui produit le plus d'électricité en France

Ce réacteur N°2 de Dampierre devrait atteindre sa pleine puissance d'ici la fin de la semaine. Mais d'ores et déjà, le Centre-Val de Loire est la région en France qui produit le plus d'électricité après l'Auvergne Rhône-Alpes. Les centrales de Dampierre, Saint-Laurent-Nouan, Chinon et Belleville représentent, à elles 4, plus de 20% de la production nucléaire française.