Centrale de Golfech, gaz russe, RTE Occitanie est prêt à parer à toute éventualité

Bonne nouvelle, le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'à la fin de l'année. La Première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé ce jeudi, et précise que la France veut des stocks de gaz avant l'hiver. Le gouvernement se prépare avant le retour du froid alors que la Russie est en train de fermer le robinet. Moscou a déjà réduit les livraisons à certains pays européens. Conséquence, l'hiver prochain s'annonce tendu notamment en Occitanie. Il faudra certainement adapter votre consommation prévient Dominique Millan, directeur de développement de RTE Occitanie.

"L'hiver sera tendu et les équipes sont en train de réaliser toutes les simulations et les études de façon à continuer à garantir l'alimentation de l'ensemble des Français et des Occitans pour arriver à la production de toutes les sources d'énergie disponibles, et le prix du gaz peut avoir un impact sur la disponibilité de ces centrales. Il faudra cet hiver, quand on aura fait toutes les études, que l'on donne les orientations. Mais dès à présent, et indépendamment de la tension, on peut s'engager dans une démarche d'économie d'énergie, même lorsque l'équilibre est assuré."

Le nucléaire cale, le solaire s'envole

Il faut dire qu'en France et en Occitanie on se rapproche du niveau de consommation d'électricité d'avant crise Covid. Dans son bilan 2021 RTE Sud-Ouest indique aussi que la production a baissé notamment à cause de l'indisponibilité du parc nucléaire. Dans notre région, la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne a été épinglée par un rapport récent de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le rapport dénonce des manques de rigueur d'exploitation et des défauts de compétence. Mais l'Occitanie peut faire face en s'appuyant sur un parc de production diversifié qui fait de plus en plus la part belle aux énergies renouvelables. La production solaire a augmenté de 12% l'an dernier en Occitanie mais ne représente encore que 9% de la production régionale.

Au 1er aout, le prix lié au transport d'électricité restera stable sur votre facture. Sa part est de l'ordre de 10% sur votre facture globale.