Centrale nucléaire de Gravelines : l'année 2016 marquée par une production en baisse

La centrale de Gravelines a présenté le bilan de son activité pour 2016 : elle a produit 8% de la production nucléaire française. Un chiffre en baisse Et 2017 marquera le coup d'envoi d'un gigantesque chantier de rénovation de plus de 3 milliards d'euros.

Un peu plus de 31 milliards de KWh: c’est ce qu’a produit la centrale de Gravelines en 2016, soit un peu plus de 8% de la production nucléaire française. Un chiffre en baisse parce qu’avec ses six réacteurs, la centrale a connu de nombreux chantiers en 2016. Entre les rechargements de combustible, les opérations classiques de maintenance, et surtout le début de la visite décennale du réacteur numéro 5, la centrale a perdu 400 jours de production. Et 200 jours en plus pour la vérification des générateurs de vapeurs exigée par l’autorité de sureté nucléaire. Mais les résultats des analyses sont bons.

Le problème des microfissures réglé

Autre problème qu’EDF estime réglé : celui des microfissures dans le fond de cuve de réacteur numéro 1, le plus ancien. Un défaut de fabrication et non d’usure sur une seule pièce, alors qu’il en existe une cinquantaine identiques sur chaque fond de cuve de réacteur. Toutes les autres ont été vérifiées. La pièce concernée a été bouchée : des travaux menées dans la cuve par des robots, et sous le réacteur par des ouvriers qui ont pu s’entrainer sur une maquette 3D réalisée par une entreprise locale, ce qui divisé par trois leur temps d’exposition aux radiations. D’ailleurs, en 2016, la centrale s’est nettement améliorée en matière de sureté, avec trois fois moins d’incident importants.

Les PME nordistes sollicitées pour le grand chantier de rénovation

Pour 2017, EDF table sur une plus grande disponibilité de la centrale de Gravelines, et surtout lance véritablement le « grand carénage » , un gigantesque chantier de rénovation. Il y en a pour 3 à 4 milliards d’euros de travaux d’ici 2028 ! Et une partie des contrats pourrait très bien intéresser les entreprises locales. Un site internet dédié a été créé, un programme d’accompagnement personnalisé est mis en place et des forums réguliers sont organisés. EDF mobilise les PME locales en rappelant que le nucléaire ce n’est pas insurmontable. 11 PME locales viennent ainsi de décrocher des marchés sur les tous premiers appels d’offres du grand carénage.