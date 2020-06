Centrale de Gravelines : des retards de chantier, mais une production maintenue, pendant la crise sanitaire

Avec seulement 900 salariés présents sur site sur 3.000, au début du confinement, forcément l’activité a été ralentie, pendant trois mois, à la centrale nucléaire de Gravelines, près de Dunkerque.

L’arrêt du réacteur numéro 2, lancé quelques jours après la confinement (ce réacteur était prioritaire pour Edf) a duré deux fois plus de temps que prévu, plus de soixante jours. Ce sera également plus long, pour les autres arrêts en cours sur les tranches 4 et 6. Mais l'objectif est que tous les réacteurs de la centrale de Gravelines soient opérationnels, en fin d’année, pour le pic de consommation de l’hiver.

Un nouveau planning de travaux a également été mis en place concernant la construction de la digue anti-inondation qui a démarré, tout autour de la centrale. Il faut d'abord déplacer un parking, ce qui est en cours.

Protection contre l'explosion du terminal méthanier

En revanche, le directeur de Gravelines, Emmanuel Villard, est formel : les délais seront tenus -délais fixés à octobre par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)- pour terminer la protection de la centrale nucléaire contre son encombrant voisin, le terminal méthanier.

"Si une explosion se produit sur le terminal ou sur un méthanier, l'onde de choc peut entraîner la chute du toit d'un bâtiment, sur des moteurs que nous devons protéger, explique Emmanuel Villard. Donc nous sommes en train de construire des cages métalliques de protection autour de ces moteurs."

Emmanuel Villard, directeur de la centrale nucléaire de Gravelines : "Nous tiendrons les délais de la mise en demeure de l'ASN" © Radio France - Matthieu Darriet

"Nous tiendrons l'échéance de cette mise en demeure de l'ASN, poursuit le directeur de la centrale. Je n'en ai absolument aucun doute." Il y a d'autant moins de doute que trois de ces six protections sont déjà en place.

Enfin, la crise sanitaire n’empêchera pas non plus la mise en service, la semaine prochaine, des deux derniers diesels d’ultime secours (DUS). Ces groupes électrogènes géants ont été imposés, après la catastrophe de Fukushima, pour maintenir le refroidissement des réacteurs, en cas de submersion marine.