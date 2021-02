Centrale nucléaire de Gravelines : EDF veut exploiter le réacteur n°1 au moins 50 ans

Malgré la crise sanitaire, et des gestes barrières qui ont ralenti les opérations de maintenance, la production a légèrement augmenté en 2020, à la centrale nucléaire de Gravelines. Cette année, EDF prévoit la quatrième visite décennale de la tranche 1, pour permettre dix ans de plus d'exploitation.

Pour EDF, 40 ans après la mise en service de la tranche numéro 1, à la centrale nucléaire de Gravelines, la fragilité du fond de cuve de ce réacteur est une question réglée. Elle a été réparée, et c'est validé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

le réacteur numéro 1, le plus ancien de la centrale de Gravelines, va faire sa quatrième visite décennale. Ce qui l'amènerait à 50 ans d'exploitation depuis sa mise en service. © Radio France - Matthieu Darriet

De toute façon, comme c’est prévu classiquement dans les visites décennales, il y aura des examens aux ultra-sons de la cuve de ce réacteur, cette année, en plus des tests de pression du bâtiment réacteur et du circuit de refroidissement.

Toujours plus de sûreté

Une quatrième visite décennale, depuis la mise en service en 1980, qui sera l'occasion également de créer une sécurité en plus, en cas de gros incident, type Fukushima, sur le circuit de refroidissement du réacteur n°1.

Stéphane Commelin est le responsable du programme industriel à la centrale de Gravelines : "nous ajoutons 100 m de tuyauterie à nos installations fixes, sur lesquelles nous pourront venir raccorder 700 m de canalisation qui vont chercher de l'eau dans le canal de la centrale.

Un système de pompage de secours est en cours d'intallation, pour refroidir le réacteur numéro 1 de la centrale de Gravelines, au cas où toutes les autres sécurités feraient défaut. © Radio France - Matthieu Darriet

"Ce serait utilisé dans des cas extrêmes, inondations ou séismes, qui n'étaient pas prévus dans les dimensionnements d'origine du réacteur, ajoute Stéphane Commelin. Nous sommes dans le cas où nous perdrions nos systèmes de refroidissement et tous les systèmes de sauvegardes qui existent."

50 ans et plus ?

"Notre ambition est de redémarrer, après cette quatrième visite décennale, avec un niveau de sûreté encore amélioré, en tenant compte des retours d'expérience, au niveau international", renchérit Emmanuel Villard, le directeur de la centrale.

Il n'y pas de durée de vie définie, pour un réacteur. Nous souhaitons aller au-delà de 40 ans. Mais certains pays comme les Etats-Unis vont jusqu’à 80 ans.

Emmanuel Villard, directeur de la centrale de Gravelines. © Radio France - Matthieu Darriet

Autre chantier d’importance, la construction d’une digue de 3 km tout autour de la centrale, explique Emmanuel Villard : "on est dans l'étape du terrassement, qui va nous permettre, ensuite d'ériger une digue de 4,5 m de hauteur. L'objectif est de nous protéger contre des scénarios d'inondation, avec une élévation du niveau de la mer, suivie d'une crue. Et nous avons pris, en plus, une marge de sécurité de plus de 50 cm."

5 arrêts de tranche

Cette année, quatre autres arrêts de réacteurs sont prévus, pour recharger du combustible notamment Sont également prévus des travaux pour changer les générateurs de vapeur de la tranche n°6 et pour installer un nouveau système de filtration de l’eau de mer.