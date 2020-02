Centrale nucléaire de Fessenheim : le club de foot devrait perdre des jeunes après la fermeture

L'arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est attendu dans la nuit de vendredi à samedi. Le deuxième réacteur suivra le 30 juin 2020. Une fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France qui n'est pas sans conséquence pour le club de football : le FC Fessenheim.

Né en 1963, le club est composé de trois équipes seniors, mais aussi de plusieurs équipes de jeunes, une quarantaine au total. Avec les mutations annoncées de salariés, le club devrait perdre une partie de cette jeunesse qui joue au ballon.

" Ce serait de 20 à 30% d'ici trois ans, des enfants qui ont entre 7 et 18 ans. Moins de jeunes, c'est un coup dur, alors que la jeunesse c'est l'avenir du club", explique l'entraîneur de l'équipe première, Alexandre Wendling.

EDF, sponsor du FC Fessenheim

Depuis plusieurs années, EDF, sponsor du club, permet au FC Fessenheim d'avoir de belles installations. Trois terrains, une salle de musculation, l'équipe première qui évolue en Régionale 3 en profite, mais aussi tout le club de football.

Alexandre Wendling, l'entraîneur de l'équipe première du FC Fessenheim © Radio France - Guillaume Chhum

Le FC Fessenheim existe depuis 1963 © Radio France - Guillaume Chhum

"Avec la fermeture de la centrale, EDF devrait en finir avec le sponsoring. J'espère que cela ne changera pas trop pour le club et les autres associations du village", commente Alexandre Wendling.

Une fermeture commentée sur les terrains de football

Parmi les joueurs de l'équipe première, un seul travaille à la centrale nucléaire, en formation, il est absent de l'entrainement en ce moment. Valentin vient de rejoindre l'effectif, son père travaille sur le site et il sera bientôt à la retraite. Forcément, il parle de la fermeture à la maison.

Entrainement au FC Fessenheim © Radio France - Guillaume Chhum

"J'ai toujours vécu dans le village et c'est vrai qu'on voit le village un peu baisser en population. J'espère que ça ne va pas mourir non plus," analyse le jeune homme. François joue stoppeur, il est aussi fils d'un salarié de la centrale. " Dommage pour le village et dommage pour tout le monde," lance le joueur du FC Fessenheim.

Mais malgré cette fermeture annoncée de la centrale nucléaire, le club de football continuera assure Alexandre Wendling. "J'espère qu'il continuera à vive un bon bout de temps," argumente l'entraîneur du FC Fessenheim.

