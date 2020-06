Centrale nucléaire de Fessenheim " Quand la tranche 2 s'arrêtera, ce sera le silence total "

A Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France doit s'arrêter le 30 juin. Avant la fermeture définitive de la tranche 2, les salariés sont amers et nostalgiques. Ils dénoncent un gâchis et une décision politique.